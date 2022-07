Greitai ištekėsianti Vaida Skaisgirė atšventė mergvakarį: vietos nežinojo iki paskutinės akimirkos

Savaitgalį Vaida Skaisgirė nepamirštamo mergvakario akimirkomis pasidalijo socialiniuose tinkluose, o įrašu sutiko pasidalinti ir su portalo tv3.lt skaitytojais.

Pati mergvakario vieta buvo itin slepiama jos artimiausių bičiulių. Vis dėlto skrydžio dieną ją į oro uostą palydėjo artimas draugas, stilistas Joringas Šatas ir ten paaiškėjo, kad ji skris į Kroatiją, Dubrovniką.

„Šiam netikrumo ir apsimetinėjimo kupinam pasauly taip gera turėti tokius žmones, kaip jūs. Su kiekviena jūsų sieja ypatingas ir skirtingas ryšys, o kokia galinga jėga mes tapom visos vienoj krūvoj… Nuo pat pirmos sekundės viskas buvo nepakartojama, laaaaabai smagu, jautru, gražu, linksma, o svarbiausia - TIKRA. Man net nepatogu dėl to, kiek jūs visko prigalvojot ir kiek padarėt.

Aš labai labai dėkinga už šitą ilgą mergvakario savaitgalį bei kiekvieną jūsų sukurtą akimirką. Ir, kas be ko, už mūsų ryšį! Aš jus myliu!“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Skaisgirė.

Apie pažintį su sužadėtiniu V. Skaisgirė anksčiau pasakojo laidoje „Pasikalbėkim“ su žurnalistė Renata Šakalyte. Nelengvas skyrybas su buvusiu krepšininku, TV prodiuseriu Rolandu Skaisgiriu išgyvenusi moteris šiuo metu mėgaujasi laime sužadėtinio Elvino glėbyje. Vasaros pabaigoje vyras pasipiršo Vaidai, o ši užtikrintai ištarė „taip“. Kaip jiedu susipažino? Iki šiol žinoma moteris apie tai viešai dar nebuvo pasakojusi.

„Viskas prasidėjo per patį karantino įkarštį. Net kavos nebuvo kur tada normaliai išgerti, bet Elvinas labai atkaklus! Galiausiai jam pavyko pakviesti mane į pasimatymą, nors aš, tiesą sakant, nieko per daug nesitikėjau. Maniau, kad susitiksim, valandėlę šnektelėsime ir viskas tuo baigsis... O atsitiko taip, kad jau per pirmą pasimatymą mudu prakalbėjome mažiausiai penkias valandas!

Nuoširdžiai pajutau, kad su šiuo žmogumi man labai labai gera. Arba įvyksta viduje tas spragtelėjimas, arba ne. Mudu tikrai esame labai panašūs, bet tuo pačiu ir skirtingi. Elvinas moka mane nuraminti, jis šalto proto, o aš kartais būnu degtukas, todėl papildome vienas kitą“, – šypsodamasi sako Vaida.

Pora jau pasirinko ir vestuvių datą, ir vietą. Vaida laidoje atskleis, kuo ji yra abiems ypatinga. O kaip į naująjį mylimąjį reagavo moters buvęs sutuoktinis?

„Mes visiškai nebendraujame su Rolandu. Absoliučiai. Nežinau, gal jam dar išlikusios kokios nors nuoskaudos? Iš visos širdies linkiu buvusiam vyrui ramybės, laimės, susirasti antrą pusę. Kiek žinau, jis jau ir turi ją“, – sako Vaida.

Laidoje taip pat išgirsite, ką Vaidai teko išgyventi per skyrybų įkarštį, kai viešai buvo kaltinama neištikimybe. Moteris neslepia, kad prireikė ir psichologo pagalbos. Atviras pokalbis apie drąsą vėl būti laiminga, tikėjimą meile ir didžiulį norą dar kartą tapti mama.

