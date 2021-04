Prieššventinį šeštadienio rytą TV3 televizijos žiūrovus rytą praleisti kartu kvies kulinarinių pokalbių laida „Virtuvės istorijos“.

(3 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gražuolė Dijora susirūpino savo gyvenimo būdu ir metė sau iššūkį: „Kardinaliai pakeičiau mitybą ir sporto režimą“

Dėl šalyje įvesto karantino, siekiant laikytis visų saugumo reikalavimų, šį projektą kurianti prodiuserinė kompanija „TV Topas“ pakoregavo laidos konceptą ir joje į azartišką dvikovą, dėl geresnio kulinaro vardo, stoja ne žinomi žmonės, o laidos vedėjai, šefai Ilona Juciūtė-Čibirkienė ir Dilanas Dampella Gamage.

Nuspręsti, kuris iš jų geresnis kulinaras tenka kviestinei žvaigždei, kuri, įvertinusi abu patiekalus, išrenka jam skanesnį.

Šios savaitės laidos kulinarinė tema – „Mėsą keičiame soja: tradiciniai pasaulio patiekalai be mėsos“. Šefai leisis į kulinarinę kelionę po Europos šalių skonius: Ilona gamins švediškus kukulius iš sojos, o Dilanas stebins itališkais makaronais su „Kamado Bono“ kepsninėje paruoštu Bolognese padažu. Įvertinti patiekalų atvyks modelis, TV3 televizijos laidos „Gero vakaro šou“ vedėja Dijora Petrikonytė.

Mergina karjerą mados pasaulyje pradėjo tuomet, kai jos bendraamžiai dar mokėsi mokykloje. Prakalbusi apie pirmuosius modelio darbus, mergina pripažįsta, jog nuo pirmųjų dienų laikas prabėgo nepastebimai ir šiemet jau skaičiuoja dešimtmetį šioje srityje.

Nors Dijorai ši veikla sekasi puikiai, prieš pusantrų metų ji startavo naujame amplua ir tapo viena iš laidos „Gero vakaro šou“ vedėjų. Mergina atvirauja, kad žengti tokio žingsnio niekuomet neplanavo, tačiau gavusi pasiūlymą juo susidomėjo – atsisakyti tiesiog negalėjo.

„Televizijos laidoje atsiradau labai netikėtai. Kuomet dar studijavau, gavau kvietimą atvykti į kastingą, po kurio ir sulaukiau šio pasiūlymo. Man viskas buvo labai netikėta, neplanuota. Tiesiog nusišypsojo laimė“, – šeštadienio laidoje prisiminimais dalinsis mergina.

REKLAMA

Dilano paklausta, kokia yra Dijoros mityba, mergina atviraus, kad savo svoriu ji buvo patenkinta visą gyvenimą ir neretai sulaukdavo pavydžių žvilgsnių vien dėl to, kad savo nepriekaištingas kūno formas jai pavyksta išlaikyti nelankant sporto salės.

„Nuo mažens nesportuodavau ir labai mėgau nesveiką maistą. Tačiau visai neseniai išsikėliau sau nemenką iššūkį – mėnesį maitintis sveikai“, – laidoje prisipažins Dijora.

Karantino laikotarpiu savo figūra ir sveikata susirūpinusi Dijora pasakos, jog jos mityba tapo kur kas pilnavertiškesnė, o siekdama palaikyti ne tik geras kūno formas, bet ir gerą savijautą, pamėgo ir į savo dienotvarkę įtraukė sportą.

„Dabar valgau produktus, kuriuose gausu baltymų, racioną papildau daržovėmis, labai mėgstu tuną ir kiaušinius. Be to, sąžiningai 3-4 dienas per savaitę intensyviai sportuoju namuose“, – atviraus mergina.

Kaip Dijorai sekasi dirbti televizijoje, kokiomis grožio paslaptimis pasidalins laidoje, kokių Velykinių tradicijų ji laikosi savo šeimoje ir kuris – Ilonos ar Dilano – pagamintas patiekalas jai patiks labiau – sužinosime jau šį šeštadienį, 8:30 val. per žiūrimiausią TV3 televiziją!

Kulinarinė pokalbių laida „Virtuvės istorijos“ sėkmingai pradėjo 13-ąjį sezoną, kuriame laukia dar daugiau azartiškų kovų, unikalių receptų bei įtraukiančių pokalbių ir atvirų istorijų su garsiausiais šalies žmonėmis. Į dvikovą stos ne tik laidos herojai, bet ir jos vedėjai – šefai Ilona Juciūtė-Čibirkienė ir šrilankietis Dilanas Dampela Gamage. Geriausi pokalbiai mezgasi virtuvėje, todėl kaskart patiekalų gamybą lydi atviros, nuoširdžios istorijos, o galiausiai į studiją atvykęs trečiasis laidos svečias turi ne tik išrinkti skanesnį patiekalą, bet ir atspėti, kuris kulinaras jį pagamino.

„Virtuvės istorijos“ – šeštadieniais, 8:30 val. per TV3!