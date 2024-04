Gražulis – apie romaną su Birute: „Tik po to supratau, kodėl Grybauskaitė ir Šimonytė man į akis nežiūri!“

Žiūrovai iš viso pamatys 10 nominacijų – nuo „Metų lošėjo“, „Metų aktoriaus“, „Metų siurprizo“ iki… „Metų Gražulio“.

Į Metų Gražulio titulą pretendavo:

Petras Gražulis – už ilgai lauktą atsisveikinimą su Seimu po ilgos ir varginančios kovos su gėjais;

Petras Gražulis – už šeimos vertybių skiepijimą nesantuokiniams savo vaikams;

Gražulis Petras – už labai artimą ir netgi intymią draugystė su skandalinguoju Antanu Kandrotu, nes Petras Gražulis yra vienintelis Lietuvos politikas, kuris buvo suvyniotas į celofaną!

„Lažybų bendrovės lūžta nuo statymų, nes niekas nežino, kas gi taps metų Petru Gražuliu... Man atrodo, tai bus siurprizas kiekvienam iš mūsų ir dovana, kuri nesiliauja savęs dovanoti. Ponios ir ponai, metų Petru Gražuliu tampa Petras Gražulis“, – kviesdamas laureatą į sceną sakė J. Jankevičius.

Atsiimdamas apdovanojimą P. Gražulis dėkojo už specialųjį reportažą, kuriame buvo primintas romanas su Palangoje žuvį pardavinėjusia Birute.

„Ponas Arūnai, priminei istoriją apie Birutę ir mano gražiąją Monikutę. Prisimenat, kai sakiau, kad aš nieko Birutei nedariau, nieko? O ašaros mano buvo džiaugsmo! Kodėl? Už tai, kad dešimt metų negalėjo nieko turėt, o aš nieko nedariau – tik į akis pažiūrėjau ir pasveiko!

Tik po to, Arūnai, supratau, kodėl Grybauskaitė ir Šimonytė man į akis nežiūri! Dabar dar supratau, kodėl mane iš Seimo išpirdolino, bet... be to durnyno apsieisim! Dabar pretenduoju į didesnį durnyną – į Europos parlamentą, iš ten ateina visi šitie durnynai!“ – sakė P. Gražulis, kuris apdovanojimą perdavė į sceną įžengusiai jo dukrai Monikai.

„Auksiniai svogūnai“ – šiandien, balandžio 1-ąją, nuo 19.30 val. per TV3!