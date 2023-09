Gražiausia pasaulio moterimi tituluota Bella Hadid pasirodė plika: sunku pažinti

Gražiausia planetos moterimi kadaise tituluota Bella Hadid (26 m.) neseniai sužibėjo futuristinėje mados ženklo „Marc Jacobs“ rudens kampanijos fotosesijoje. Modelis mažai ką paliko vaizduotei, nes prieš fotografus pozavo be drabužių. Be to, šioje fotosesijoje moterį sunku pažinti, mat joje ji pasirodė plika galva.