Gimtadienį švenčianti Ineta Stasiulytė sulaukė netikėtos staigmenos: „Ši šventė – labai simboliška“

Žiūrimiausia Lietuvos televizija TV3 šiemet švenčia 30-ąjį gimtadienį, dėkoja savo žiūrovams, o įspūdingą šventę atneša į kiekvieno namus. Pirmąją šventinę laidą TV žiūrovai išvys jau šį sekmadienį, gegužės 21-ąją.

Gegužės 17-ąją vykusiame šventinės laidos filmavime dalyvavo ir I. Stasiulytė.

Gimimo dieną šiandieną mininti moteris naujienų portalui tv3.lt pasakojo, kad gimtadienius visada renkasi švęsti darbinėje aplinkoje – ten, kur ji jaučia didžiausią malonumą.

„Tai yra visas mano džiaugsmas, kuriame pasikraunu savo resursus, todėl toks gimtadienio šventimas man yra pats maloniausias. Gavau pasiūlymą per savo gimtadienį nusifilmuoti jubiliejinėje TV3 laidoje.

REKLAMA

REKLAMA

Čia aš dirbu nuo pat tada, kai baigiau akademiją. Taigi, beveik 25 metai, kai esu ištikima tik TV3 televizijai. Todėl ši šventė – labai simboliška: gimtadienį švenčiu ir aš, ir mano pagrindiniai darbdaviai. Čia dirba nuostabūs žmonės, visada norisi juos pamatyti, o ypač tokią dieną“, – emocijų neslėpė I. Stasiulytė.

REKLAMA

Pasidomėjus, kokie aktorei buvo praėję metai, Ineta džiaugėsi, kad teko daug keliauti: „Tai buvo tikri kelionių metai. Daug keliavau ir dar daugiau laiko skyriau savo asmeninėms kelionėms. Buvau išvykusi ir viena, ir su draugėmis. O kelionės juk gyvenime plečia viską: atveria širdį, ateina įvairūs suvokimai. Per šiuos metus to ir išmokau – kad reikia keliauti ir skirti laiko sau. Tai yra privaloma, ypač dirbant tokiu intensyviu grafiku. Taigi, šiemet neplanuoju nustoti to daryti.“

REKLAMA

REKLAMA

Šventinės TV3 laidos filmavime I. Stasiulytė sulaukė staigmenos – filmavimo metu kolegos nustebino moterį gimtadienio tortu, linkėjo geriausių metų, apdovanojo šiltais apkabinimais, vaišinosi sostinės Žvėryno rajone įsikūrusio šeimos restorano „Don Simon“, kuris šiemet švenčia dešimtmetį, patiekalais.

Šiemet 30-ąjį gimtadienį mininti žiūrimiausia Lietuvos televizija TV3 dėkoja savo žiūrovams ir nuo gegužės 21-osios tokią pat įspūdingą šventę sukurs kiekvieno iš jų namuose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tris sekmadienius iš eilės praleiskite su ryškiausiomis visų laikų televizijos žvaigždėmis, legendinėmis jų istorijomis, žaidimais ir geriausiais pasirodymais. Ne tik prisiminkime tai, kas jau buvo, bet ir kartu kurkime gražias akimirkas ateičiai. Tegul tęsiasi žiūrėjimo džiaugsmas!

„TV30 gimtadienio šou“ – sekmadieniais, 19.30 val. per TV3!