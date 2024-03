Gian Luca Demarco apie laiką, kai žmonai buvo blogai: tiesiog meldžiau Dievo pagalbos

Galbūt daugelį tai nustebins, nes palietus tam tikras temas, pokalbis tapo ypač gilus ir atviras. Po filmavimo svečias net prisipažino, kad ne dažnai prieš kameras tenka kalbėtis apie tokius svarbius dalykus.

Lietuvoje garsusis italas gyvena jau beveik 16 metų ir atvirai sako, kad nelabai norėtų ką nors keisti. Čia jis sutiko savo gyvenimo meilę – žmoną Eglę, sukūrė šeimą, verslą, tapo televizijos žvaigžde ir nuoširdžiai pamėgo lietuvius.

„Lietuva man duoda išskirtinę galimybę gyventi išskirtinį gyvenimą pagal savo pašaukimą ir pagal savo charizmą. Šioje šalyje aš galiu išnaudoti visas man duotas Dievo dovanas“, – džiaugiasi Gian Luca.

Pažintis su žmona

Dar viena jo meilės išraiška Lietuvai yra gebėjimas laisvai kalbėti lietuviškai. Vyras neneigia, kad lietuvių kalba yra sudėtinga, tačiau nuo atvykimo kone per pusmetį Gian Luca išmoko kalbėti taip, kad aplinkiniai jį jau neblogai suprato.

„Aš per durnas, žinokit. Be to, tikrai neplanavau Lietuvoje likti ar sukurti šeimos. Tiesiog, buvau jaunas ir todėl bandžiau, o paskui radau Eglę – visai netyčia, Vilniaus gatvėje. Prisimenu, tada valgiau labai aštrius makaronus, o ji atėjo su drauge. Eglei buvo labai juokinga, kad man dega burna, aš nesugebu kalbėti, bet kai mes susipažinom, tai iš pradžių tikrai nebuvo tokios minties, kad štai dabar čia sutikau gyvenimo moterį. Mes tik labai daug abu žvengėm“, – prisimena Gian Luca.

Kuo labiausiai jį tuomet sužavėjo Eglė ir kuo žavi iki šiol? Kodėl vyras sako, kad žmona suteikia jam laikinumo jausmą? Kaip jiems pavyksta išlaikyti darnius santykius? Nors šeimoje auga trys vaikai - sūnus ir dvi dukros, ar pora pagalvoja apie dar vieną vaikelį? Koks Gian Luca yra tėtis ir ar skiriasi jo su žmona požiūriai į auklėjimą?

Religingumo ir tikėjimo skirtumai

Pokalbio metu charizmatiškasis italas ne kartą minėjo Dievą, reiškė dėkingumą, todėl natūraliai kilo klausimas, ar jo gyvenime tikėjimas yra svarbus? Gian Luca nė akimirką nedvejojęs atsakė, kad taip. Tačiau jis pabrėžia, kad būti religingu ir būti tikinčiu, tikrai nėra tas pats.

„Aš esu šiknius, todėl, kad man visą laiką yra lengviau, nei kitiems. Pirmiausia todėl, kad turiu tikėjimą, o kai kurie privalo iš savęs rasti jėgų. Aš galiu tiesiog pasikabinti ant Dievo ir man daug lengviau vaikščioti. Dėl to mudviejų santykiams su Egle yra lengviau, nes tarp mūsų yra Dievas.

Manau, kad netikintys žmonės yra nepaprastai drąsūs. Jie tiek stiprybės turi būti sukaupę per gyvenimą, kiek aš neturėčiau. Aš galiu būti laisvas, pasakyti, ką galvoju, galiu būti atsipalaidavęs, nes esu tikintis“, – atvirauja svečias.

Gian Luca įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi savo kelią, o jam eiti savuoju padeda būtent tikėjimas. Tokiu pačiu keliu eina ir jo žmona bei vaikai. Tai viena stipriausių Demarco šeimos vertybių.

„Buvo situacija, kai Eglei buvo labai blogai ir aš tiesiog meldžiau Dievo pagalbos. Iš visos širdies. Viskas po to susitvarkė“, – prisimena Gian Luca.

Laidoje išgirsite, kokią svajonę vyras turi ir šeimai jau pareiškė, kad įgyvendins ją bet kokia kaina. Ir kokį daiktą Gian Luca atsinešė į studiją, kuris nuoširdžiai nustebino laidos vedėją?

Visą pokalbį su Gian Luca Demarco žiūrėkite straipsnio pradžioje.

