Gerda Žemaitė ryžosi išvaizdos pokyčiams: „Jaučiuosi kaip paauglė, minus 10 metų!“

Tačiau šįkart TV laidų vedėja nusprendė, kad nori ekstremalių pokyčių – itin ilgų plaukų.

Kaip sako Gerda: „Moteriai plaukai tai seksualumo, moteriškumo simbolis. Juk ateina vasara, norėsis rengtis sukneles, o kas gražiau nei prie suknelių besiplaikstantys ilgi plaukai?“

Gerda Žemaitė negalėjo patikėti rezultatu

Tiesa, kad pokytis bus toks įspūdingas, moteris pati nepatikėjo: „Jaučiuosi kaip paauglė, minus 10 metų! Kokius stebuklus gali padaryti plaukai, negaliu patikėti!“

„Elitera“ studijos įkūrėja Gintarė Armalė paantrino, kad artėjant vasarai moterys labiau pasiryžta pokyčiams. Tam įtakos turi ir tai, jos vasaros sezono metu būna daugiau renginių, be to, gamtos pabudimas pažadina ir vidinį moterų pabudimą. „Visada sakau – kada, jeigu ne dabar? Dažnai moterys ilgą laiką svajoja, o po to sako: ir kur aš buvau anksčiau?“

Plaukų priauginimas yra sparčiai išpopuliarėjusi procedūra tiek Lietuvoje, tiek užsienyje, kurios metu, ant natūralių plaukų specialios technikos pagalba yra pritvirtinami pridėtiniai plaukai, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Tinkamai parinkus plauko struktūrą, ilgų, paskirstymą, plaukų priauginimas atrodo labai natūraliai ir nesimato“, – pasakoja specialistė.