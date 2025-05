Gerda Žemaitė neslepia dėkingumo vienam žmogui: dėkoju Dievui, kad Tave turiu

Įrašu ir archyviniais kadrais pasidalino ir „TV pagalbos“ gelbėtoja Gerda Žemaitė. Jais sutiko pasidalinti ir su naujienų portalo tv3.lt skaitytojais.

Parodė archyvinius kadrus

„Ačiū Tau!! Mano Mylimiausioji!!! MAMA! Už tai, kad ESI! Dėkoju Dievui, kad Tave turiu!! Ačiū už besąlygišką meilę ir rūpestį. Ačiū už gyvenimą!!! Labai Tave MYLIU!“ – rašė ji.

Kiek anksčiau portalui tv3.lt G. Žemaitė sutiko atvirai papasakoti apie savąją šių dienų kasdienybę, sudėtingus metus, teisminį procesą ir pamažu randamą susitaikymą su tuo, kas įvyko.

Metai nestokojo išbandymų

G. Žemaitei praėjusiais metais teko išgyventi ir dar vieną skaudų išbandymą – nutrūko septynerius metus trukusi jos santuoka su prodiuseriu Andriumi Žemaičiu. Nuo šios žinios praėjus jau kiek daugiau nei pusmečiui, Gerda atvirai sako – šiandien ji pagaliau gali pamažu atsitiesti.

„Pradžia buvo labai sunki, negaliu sakyti, kad dabar jau viskas puiku ir lengva. Vis dar būna visko, bet po truputį šviesėja, viskas stoja į savo vėžes. Tenka išmokti labai daug – svarbiausia, prisiimti visą atsakomybę už savo gyvenimą. Kai esi ne vienas, buitis, finansiniai klausimai, kasdieniai dalykai pasidalija tarp dviejų žmonių, o kai lieki viena – visa tai gula tik ant tavo pečių. Mokausi su tuo tvarkytis“, – atvirai kalbėjo G. Žemaitė.

Gerda Žemaitė su šeima

Vis dėlto pašnekovė pridūrė – už kiekvieną gyvenimo pamoką, net ir pačią sudėtingiausią, ji yra be galo dėkinga. „Anksčiau visiškai nemokėjau būti viena ir dabar suprantu, kad nemokėjau mylėti savęs. O tai yra be galo svarbu. Gali skambėti egoistiškai, bet kiekvienas žmogus turi suvokti, kad jis pats yra svarbiausias savo gyvenime. Jei myli save, aplinkiniai tai jaučia – skleidi kitokią energiją, lengviau mylėti ir kitus. Mūsų santykiai su kitais žmonėmis yra tiesioginis atspindys to, kaip jaučiamės patys su savimi. Tai turbūt buvo mano didžiausias metų atradimas“, – atviravo žurnalistė.

Paklausta, kas jai šiuo gijimo etapu labiausiai padėjo, Gerda nė nesusimąstė: „Man labai padeda psichoterapija, hipnozės terapija. Stiprybės semiuosi būtent iš šių dalykų. Be viso to, stengiuosi keliauti, prasiblaškyti.... Juk galiausiai viskas yra mūsų pačių rankose. Kiekvieną dieną mes kuriame patys. Jei nuspręsime, kad diena bus gera, ji tokia ir bus. Aišku, tam reikia pastangų – gyvenimas nėra tiesi linija, jis pilnas išgyvenimų, nesėkmių ir pakilimų. Tačiau aš tikiu, kad po sunkaus etapo visada ateina sėkmingas.“

Tiesa, G. Žemaitė pasidžiaugė, kad lengviau išgyventi skyrybų procesą jai padėjo ir tai, jog ji ir buvęs sutuoktinis Andrius yra brandūs žmonės, tad pavyko išvengti bet kokių skandalų. Vis dėlto paklausta, ar po skyrybų aktyviai palaiko ryšį su buvusiu sutuoktiniu, Gerda neslėpė – šiandien jie bendrauja minimaliai.

„Bendraujame tik vaiko ir darbo klausimais. Galbūt norėčiau, kad bendravimas būtų draugiškesnis, bet dabar toks etapas. Vis tiek skyrybų procesas dar gana šviežias, tai manau, kad tam irgi reikia laiko“, – kalbėjo ji.