Gegužę „Litexpo“ rūmus sudrebins išskirtinis renginys: pirmasis Lietuvoje elektroninės muzikos ir graikų mitologijos įkvėptas šou

REKLAMA

REKLAMA

Idėją įkvėpė graikų mitologija

„Gravity Vilnius“ vadovas Mindaugas Kasparavičius sako, kad tai pirmas tokio tipo renginys Lietuvoje, kuriame graikų mitologija atgims naujame formate.

REKLAMA

„Graikų mitologija ir kultūra turėjo be galo didelę įtaką menui, muzikai ir filosofijai, kurią matome šiandieniniame pasaulyje. Tai paskatino renginį pavadinti „Opera“ ir parodyti kitokį klasikos atspindį. Norime, kad tai būtų ne vakarėlis ar reivas, o aukštos meninės vertės koncertas, skirtas ieškantiems ne tik geros muzikos, bet ir gilios patirties. Renginyje planuojami unikalūs vizualai, įspūdingos gyvos šokėjų skulptūros, gyvų instrumentų pasirodymai, kuriuos lydės melodic techno muzikos ritmas. Tai bus meninė ir garsinė kelionė, kurioje graikų dievai ir legendos atgims per muziką, šviesas ir judesį, pasakodami istoriją, kurią pajus kiekvienas dalyvis.“, – atskleidžia organizatorius.

REKLAMA

REKLAMA

Pasaulinio lygio atlikėjai ir išskirtinis šou

Gegužės 2 dieną „Gravity Vilnius“ scenoje pasirodys pagrindinis vakaro svečias – Rebūke, kurio hitai „Along Came Polly“ ir „I Don’t Really Care“ skamba didžiausiuose festivaliuose visame pasaulyje. Su juo scena dalinsis 19:26, jau spėjęs sužibėti „Afterlife“ renginiuose ir bendradarbiaudamas su Anyma, MRAK, Tale of Us bei Maceo Plex. Renginyje gros ir Son of Son, kurio kūriniai išleisti „Afterlife“ ir „Siamese“ leidyklose, o jo išskirtinis vokalinis ir melodic techno derinys nepalieka abejingų. Prie jų prisijungs Desint ir Kole Audro – atlikėjai, pasižymintys unikaliu skambesiu Europos elektroninės muzikos scenoje.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Be muzikos, žiūrovai išvys ir specialiai šiam renginiui sukurtus šou elementus: gyvus pasirodymus, choreografinius performansus ir aukšto lygio vizualizacijas, kurios pirmą kartą „Gravity Vilnius“ istorijoje bus transliuojamos realiu laiku pagal muzikos ritmą.

REKLAMA

Ieškojo erdvės, kuri leistų realizuoti ambicingą viziją

Paklaustas, kodėl tokiam renginio konceptui pasirinko „Litexpo“ rūmus, organizatorius sako, jog ilgai ieškojo vietos, kuri išpildytų jų viziją.

„Norėjome sukurti unikalią patirtį, o tam reikėjo išskirtinės erdvės, kuri užtikrintų nepriekaištingą įspūdį tiek dalyviams, tiek atlikėjams. „Litexpo“ turi itin lankstų išplanavimą, kuris leis įgyvendinti ambicingus scenografinius ir audiovizualinius sprendimus. Vieta taip pat pasižymi itin gera akustika, todėl galėsime užtikrinti kokybę ir atskleisti galingus elektroninės muzikos garsus“, – pasakoja M. Kasparavičius.

REKLAMA

Renginys, ieškantiems unikalių patirčių

M. Kasparavičius pastebi, kad šiandieniniam klausytojui vien gero koncerto nebeužtenka – žmonės ieško išskirtinių patirčių, nori išsilaisvinti per muziką, meną, kultūrą.

„Norime sukurti atmosferą, kurioje visi galėtų pasijusti kaip sapne ir atsiduoti renginio tėkmei. Siekiame, kad „Gravity Opera“ būtų ne tik muzikos, bet ir tam tikros prabangos bei elegancijos išraiška. Raudonas kilimas, rafinuota aplinka, mitologiniai akcentai, choreografiniai performansai – visa tai sukurs aplinką, kurioje kiekvienas bus tarsi pagrindinis vakaro herojus. Tai, ką skaitome knygose ar matome filmuose, vienai nakčiai atgims „Litexpo“ rūmuose ir leis žmonėms pabėgti nuo kasdienybės bei pasinerti į kitą pasaulį.“, – žada organizatorius.