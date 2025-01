Garsusis aštuonetukas užaugo: nustebsite, kaip atrodo dabar

Natalie Denise Suleman, geriau žinoma kaip „Octomom“, šventinę nuotaiką pajuto švęsdama savo garsiojo aštuonetuko gimtadienį, rašoma mirror.co.uk.

Mama, kuri išgarsėjo 2009 m., kai pagimdė aštuonis kūdikius, namuose iš anksčiau jau augino šešis vaikus, o tai reiškia, kad ji yra gausaus 14 vaikų būrio motina.

Sekmadienį, sausio 26 d., ji pasidalijo savo meile ir džiaugsmu socialiniame tinkle „Instagram“, parašydama nuoširdžią gimtadienio žinutę kartu su nuotrauka, kurioje užfiksuoti besišypsantys jos vaikai – Noah, Isaiah, Nariyah, Maliyah, Jeremiah, Josiah, Jonah ir Makai – visi užfiksuoti prie jų namų.

Natalie rašė: „Su saldžiu 16-uoju gimtadieniu Noah, Isaiah, Nariyah, Maliyah, Jeremiah, Josiah, Jonah ir Makai! Esate mylimi ir vertinami labiau, nei galima išreikšti žodžiais!“

Toliau ji tęsė jaudinančią padėką: „Esu tokia palaiminta, kad jus visus turiu savo gyvenime, ir labai džiaugiuosi bei dėkoju už kelionę, į kurią netrukus leisimės.

Per pastaruosius 16 metų Dievas jus visus mylėjo ir saugojo bei turi didžių planų kiekvienam iš jūsų! Aš mylėsiu jus amžinai, mylėsiu jus visada, kol būsiu gyva, jūs visuomet būsite mano kūdikiais.“

Gerbėjai pašėlo

Daugelis gerbėjų siuntė gimtadienio sveikinimus ir stebėjosi, kaip smarkiai paaugo Natalie vaikai. Vienas iš jų parašė: „Negaliu suvokti, kad jiems jau 16 metų. Sveikinu, kad įveikėte visus iššūkius, ir linkiu, kad visą gyvenimą būtumėte laimingi.“

Kitas pastebėjo: „Oho, jie taip greitai auga, Dieve, laimink juos.“

Trečiasis rašė: „Su gimtadieniu. Oho, jau 16. Prisimenu, kai jie visi buvo tavo pilvelyje . Greitai skrieja laikas, būk palaiminga, mama.“, praneša „Mirror US“.

Ketvirtas pasidalijo: „Ohooooooo! LAIKAS BĖGA! TU PADAREI NUOSTABŲ DARBĄ. SVEIKINU.“

2009 m. debiutavusi televizijoje Natalie tapo žinoma. Dabar patvirtinta, kad ji sugrįš su nauju filmu „I was Octomom“ ir šešių dalių dokumentiniu serialu „Confessions if Octomom“, kurio premjera įvyks kovo mėnesį per „Lifetime“.

Natalie išgarsėjo, kai apvaisinimo mėgintuvėliu būdu pagimdė aštuonetuką. Tuo metu ji jau buvo šešių kitų vaikų – keturių sūnų ir dviejų dukterų – motina. Anksčiau Natalie buvo smarkiai kritikuojama dėl to, kad turi per daug vaikų, kurių negali sau leisti prižiūrėti.