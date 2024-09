Garsūs veidai šėlo šventėje Kaune: atvyko Natalija Bunkė, uždainavo „Šeškės“

Į gimtadienį susirinko čia ne vieną šventę iki paryčių palydėję žinomi žmonės, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Renginio nepraleido dainininkė Natalija Bunkė, laidų vedėja Gerda Žemaitė, aktorė Sandra Daukšaitė su vyru, stilistas Joringis Šatas, dizainerė Audronė Bunikienė, renginių organizatorė Kristina Kaikarienė su vyru Vygintu Kaikariu, buvusi laidų vedėja Neringa Mažeikienė bei daugelis kitų garsių veidų.

Renginį vedė Saugirdas Vaitulionis, kuriam, kaip pats sako, ši Kauno vieta yra ypatinga – kartu su viešbučio komanda prie šio „Moxy“ kūrimo vyras prisidėjo nuo pirmųjų dienų:

„Prieš ketverius metus kartu su viešbučio komanda ir direktore Evelina kūrėme vietą, kokios Lietuvai labai trūko. Stilingą, drąsią, kūrybingą ir laisvą erdvę, kurioje kiekvienas galėtų jaustis kaip namuose ir nebijoti laužyti jokių standartų, drąsiai švęsti gyvenimą. Šiandien švenčiame ne tik šio viešbučio gimtadienį, bet ir tai, ką pasauliniu mastu pavyko pasiekti per ketverius metus“, – pradėdamas renginį kalbėjo Saugirdas.

Įspūdingi viešbučio pasiekimai

Pasiekimai apie kuriuos kalba renginių organizatorius ir laidų vedėjas Saugirdas Vaitulionis išties įspūdingi – šiemet viešbutis antrą kartą pripažintas geriausiu „Moxy“ visame pasaulyje.

„Moxiškiausias Moxy pasaulyje – toks apdovanojimas mums atiteko jau antrą kartą. Šio tinklo viešbučių planetoje net 161, o Kauno vardas ir vėl garsiai skambėjo pasauliniame kontekste. Prieš ketverius metus atsidarėme per patį pandemijos įkarštį, tad tuomet pradžia buvo itin nelengva, tačiau mums ir padėjo „think out of the box“ principas ir įvairiausių nestandartinių idėjų generavimas, kuris ir patraukė ne tik mūsų tautiečių, bet ir viso pasaulio dėmesį”, - dalinasi viešbučio direktorė Evelina Šukytė.

Dešimtmetį pasaulyje šiemet švenčiantis viešbučių tinklas svečiams nepagailėjo ir dovanų: svečiai turėjo galimybę laimėti nakvynes garsiausiuose „moxy“ viešbučiuose – nuo Niujorke iki Tbilisyje įsikūrusiuose viešbučiuose.

Audringais vakarėliais pagarsėjusioje erdvėje šėlsmo netrūko ir šį vakarą – grupės „Šeškės“ merginos visą vakarą kaitino svečius geriausiais savo hitais, o susirinkusi iki pat vėlaus vakaro linksmybėms atsidavusi publika dar kartą prisiminė, kodėl ši vieta vadinama viena smagiausių vietų laikinojoje sostinėje.