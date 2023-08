Garsus šefas Oliveris atsikratė 12 kg: atskleidė, ką jis darė

Virtuvės šefą Džeimį Oliverį nuolat supa maistas, todėl ruošiant gardžius patiekalus gali būti sunku nepasiduoti pagundai. Kalbėdamas apie savo svyruojantį svorį, jis daugelį nustebino, atskleisdamas, kaip jam pavyko per trumpą laiką atsikratyti net 12 kg. Džeimis prisipažino, kad pradėjo valgyti daugiau ir greitai numetė svorio.

Mitybos ekspertas Džeimis paaiškino, kad svarbiausia yra tai, ką žmogus valgo, o ne kiek, rašo express.co.uk.

„Valgiau mažiau mėsos, daugiau daržovių, be to, daugiau miegojau ir judėjau, – sakė jis. – 12 kilogramų atsikračiau gana greitai ir tai man pavyko ne dėl to, kad nevalgiau. Valgiau daug, daugiau nei anksčiau!“

Štai, ką jis valgė

Nors valgyti daugiau daržovių yra sveika siekiant numesti svorio, Džeimis perspėjo, kad atsisakius mėsos svarbu rasti baltymų kituose maisto produktuose ir taip užtikrinti, kad vis dar gaunate reikiamą svarbių mikroelementų kiekį. Jis papasakojo, kad į savo racioną įtraukė riešutus, ir pridūrė, riešutai perpus sumažina tikimybę patirti širdies smūgį bei patarė jais maitinti ir savo vaikus.

Į savo mitybą jis taip pat įtraukė vieną neįprastą maisto produktą, kuris padėjo lengviau siekti svorio metimo tikslų.

Kalbant apie svorio metimą, sakoma, kad jūros dumbliai yra „slaptasis ingredientas“.

Niukaslo universiteto mokslininkai teigė, kad alginatas, junginys, kurio yra paprastuose jūros dumbliuose, stabdo riebalų įsisavinimą, nes žarnyne slopina jų virškinimą.

Be to, dumbliuose gausu skaidulų, juose yra fukoksantino, kuris, kaip manoma, padeda pagerinti medžiagų apykaitą, ir jie turi labai mažai kalorijų.

„Kažkada maniau, kad jūros dumbliai yra neįprastas ir keistas maistas, tačiau mūsų protėviai jūros dumblius valgė – tai pati maistingiausia daržovė pasaulyje“, – pasakojo Džeimis.

Kalbėdamas apie savo pakitusią išvaizdą, garsusis virtuvės šefas paaiškino, kad nusprendė, jog ir jam reikia keistis. Per visą savo karjerą jis mažai kreipė dėmesį į savo sveikatą, nors pats keitė daugelio žmonių gyvenimus, nes daugybėje savo kulinarinių knygų ir televizijos laidų pabrėžė gero ir sveiko maisto svarbą.

„Supratau, kad neskyriau pakankamai laiko rūpinimuisi savimi, – pasakojo jis britų TV pokalbių laidoje „Loose Women“. – Grįžau prie mokslų, pradėjau studijuoti mitybą, pradėjau keliauti po pasaulio šalis, kur žmonės gyvena ilgiausiai, ir ėmiau domėtis jų gyvenimo būdu. Tai buvo nuostabi kelionė.“

Jis atskleidė, kad sumažino alkoholio vartojimą ir dabar juo pasimėgauja tik savaitgaliais.

Keletas tyrimų atskleidė, kad per didelis alkoholio vartojimas yra siejamas su svorio augimu, nes jame yra daug paslėptų kalorijų.

Tačiau Džeimis taip pat pakeitė ir savo fizinio aktyvumo režimą – pagaliau rado tokį, kuris tiko ir jam, ir įtemptam jo gyvenimo būdui.

„Miegodavau po tris valandas per naktį, priaugdavau svorio ir nelabai suprasdavau kodėl, – sakė jis. – Lankydavausi sporto salėse, bet man tai tiesiog nepatiko – tai buvo labai nuobodu.

Galiausiai supratau, kad svarbu daryti taip, kaip tinka man.“

Jis paaiškino, kad perstūmė savo treniruočių laiką prieš darbą, ir tai pamažu tapo jo dienos rutinos dalimi.

„Man ėmė puikiai sektis, – sakė Džeimis žurnalui „Men′s Health“. – Nebūtinai visą laiką viskas turi būti gerai. Tiesiog svarbu, kad didžiąją laiko dalį viskas būtų gerai.“