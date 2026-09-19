Garsūs Lietuvos vyrai nustebino netikėtu kadru: teko nusimesti kelnes

Vasaros pradžioje radijo stoties vyrai susilažino su direktoriumi Sauliumi Baniuliu.
Šis pasižadėjo iki rugpjūčio 15-osios, kol komanda viešės Palangoje, neišgerti nė lašo alkoholio. Jei Saulius ištesės pažadą, kolegos turės nusifotografuoti jūroje nuogais užpakaliais.
Paviešintas netikėtas kadras
Nors lažybų baigties teko kiek palaukti, komanda galiausiai pažadą įvykdė. Tiesa, fotosesija surengta ne rugpjūtį ir ne Palangoje – vyrai įsiamžino Vilniuje, prie upės.
„Liepos pradžioje Power Hit Radio vyrai susilažino su direktoriumi, o lažybų sąlygos paprastos: Saulius iki rugpjūčio 15-os, kol būsim Palangoje, į savo kūną neįsipils nė vieno lašo.
Jei išlaiko – Power Hit Radio bernai fotografuojasi jūroje... nuogais užpakaliais.
Ir taip, jūs klausinėjate ir domitės iki šios dienos: „Ei, o tai kaip tos lažybos baigėsi?“
Saulius išlaikė.
O pažadus reikia tesėti ir geriau vėliau, nei niekada. Lažybos įvykdytos.
Nors ne rugpjūčio viduryje, o rugsėjo, nors ne Palangoje, o Vilniuje ir nors ne jūroje, o upėje, bet bausmė įvykdyta.
Sveikiname visus tik pabudusius ir kaip pirmą dalyką pamačiusius šią nuotrauką. Ši diena iškart tapo spalvingesnė.
Už nuotrauką dėkojame Rokui Lukošaičiui, nes be tavo vizijos nuotrauka tikrai nebūtų tokia graži“, – rašoma socialiniame tinkle.
Daugiau klausykite „Spotify“: https://open.spotify.com/show/5UAk4dk6Z6rBWhOPtiOLjF?si=bf469ccc2c5744a6
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