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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Garsūs Lietuvos vyrai nustebino netikėtu kadru: teko nusimesti kelnes

2026-09-19 15:13 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-19 15:13
Pridėkite kaip šaltinį Google

„Power Hit Radio“ komanda kaip reikiant prajuokino socialinių tinklų vartotojus – vyrai pagaliau įvykdė lažybų sąlygas ir įsiamžino taip, kaip nesitikėjo turbūt niekas. 

Power Hit Radio vedėjai (nuotr. Instagram)
GALERIJA (6)

„Power Hit Radio“ komanda kaip reikiant prajuokino socialinių tinklų vartotojus – vyrai pagaliau įvykdė lažybų sąlygas ir įsiamžino taip, kaip nesitikėjo turbūt niekas. 

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Vasaros pradžioje radijo stoties vyrai susilažino su direktoriumi Sauliumi Baniuliu.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Power Hit Radio“ kasdien klausosi net 340 tūkst. ausų: radijas jaunimui išlieka Nr. 1!

Šis pasižadėjo iki rugpjūčio 15-osios, kol komanda viešės Palangoje, neišgerti nė lašo alkoholio. Jei Saulius ištesės pažadą, kolegos turės nusifotografuoti jūroje nuogais užpakaliais.

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Nors lažybų baigties teko kiek palaukti, komanda galiausiai pažadą įvykdė. Tiesa, fotosesija surengta ne rugpjūtį ir ne Palangoje – vyrai įsiamžino Vilniuje, prie upės. 

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„Liepos pradžioje Power Hit Radio vyrai susilažino su direktoriumi, o lažybų sąlygos paprastos: Saulius iki rugpjūčio 15-os, kol būsim Palangoje, į savo kūną neįsipils nė vieno lašo.

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Jei išlaiko – Power Hit Radio bernai fotografuojasi jūroje... nuogais užpakaliais.

Ir taip, jūs klausinėjate ir domitės iki šios dienos: „Ei, o tai kaip tos lažybos baigėsi?“

Saulius išlaikė.

O pažadus reikia tesėti ir geriau vėliau, nei niekada. Lažybos įvykdytos.

Nors ne rugpjūčio viduryje, o rugsėjo, nors ne Palangoje, o Vilniuje ir nors ne jūroje, o upėje, bet bausmė įvykdyta.

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Sveikiname visus tik pabudusius ir kaip pirmą dalyką pamačiusius šią nuotrauką. Ši diena iškart tapo spalvingesnė. 

Už nuotrauką dėkojame Rokui Lukošaičiui, nes be tavo vizijos nuotrauka tikrai nebūtų tokia graži“, – rašoma socialiniame tinkle.

Daugiau klausykite „Spotify“: https://open.spotify.com/show/5UAk4dk6Z6rBWhOPtiOLjF?si=bf469ccc2c5744a6

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