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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

„Power Hit Radio“ kasdien klausosi net 340 tūkst. ausų: radijas jaunimui išlieka Nr. 1!

2026-09-18 14:33 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-18 14:33
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TV3 žiniasklaidos grupei priklausantis radijasPower Hit Radio“ ir toliau nenustoja augti, pasiekdamas… eilinį rekordą! Tai – Nr.1 jaunimo radijas Lietuvoje, kurio kasdien pasiklauso beveik 170 tūkst. žmonių, net 340 tūkst. ausų arba 11 „Žalgirio“ arenų!

„Power Hit Radio“ kasdien klausosi net 340 tūkst. ausų: radijas jaunimui išlieka Nr. 1! (nuotr. Organizatorių)
GALERIJA (6)

TV3 žiniasklaidos grupei priklausantis radijasPower Hit Radio“ ir toliau nenustoja augti, pasiekdamas… eilinį rekordą! Tai – Nr.1 jaunimo radijas Lietuvoje, kurio kasdien pasiklauso beveik 170 tūkst. žmonių, net 340 tūkst. ausų arba 11 „Žalgirio“ arenų!

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Naujausi „Fifty5Blue“ duomenys parodė, kad jaunimas (16-34 m.) daugiausiai savo laiko, skirto radijui – ketvirtį (24,79 proc.) – praleidžia būtent su „Power Hit Radio“.

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FOTOGALERIJA. „Power Hit Radio“ kasdien klausosi net 340 tūkst. ausų: radijas jaunimui išlieka Nr. 1!

M-1 auditorijos dalis jaunimo auditorijoje siekia 23,2 proc., o Radiocentro – 10,4 proc.

Be to, „Power Hit Radio“ ir toliau sparčiai auga bendroje auditorijoje, šiuo metu užimdamas 4-ąją vietą visoje Lietuvoje.

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„Smagu, kad „Power Hit Radio“ ir toliau muša rekordus bei išlieka klausomiausiu jaunimo radiju visoje Lietuvoje! Ne veltui sakom, kad „Poweris“ skamba visur – ir mašinoj, ir namie, ir darbe. O kad su klausytojais esame užmezgę tvirtą ryšį, įsitikiname kiekvieną vasarą, kai visus pamatome gyvai. Džiugu, kad auga ir nauja klausytojų karta, o su kai kuriais iš jų netgi daromės tas pačias nuotraukas metai iš metų. Be to, stengiamės, kad radijas būtų gyvas ir vakare, kai įprastus duetus keičia kiečiausi miesto didžėjai. Ačiū, kad klausot, o mes pasižadame ir toliau likti jums įdomūs“, – sako radijo vadovas bei rytinės laidos „Šok į kelnes“ vedėjas Saulius Baniulis.

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Nuo pirmadienio iki penktadienio klausytojai ir toliau girdi jau tradicija tapusias laidas. Kiekvieną rytą jie budinasi su Sauliumi bei Juste Razbadauskyte ir laida „Šok į kelnes“, o pietų pertrauka nejučia vis užsitęsia su „Power hitais“ – Roku Lukošaičiu bei Laurynu Matoniu.

Kiekvienam vakarui penktadienio jausmą suteikia „Power popietė“ ir Laura Ignatovičiūtė bei Jonas Lukauskas, o kad nė vieną savaitgalį nebūtų liūdna pasirūpina Joris Bačiulis iš „Power savaitgalių“.

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Bet veiksmo netrūksta ir tuomet, kai duetai ilsisi. Pirmadienių vakarais radijo neišjungia repo ir hiphopo gerbėjai, nes juos lepina „Flow Music“ įkūrėjas Motiejus Degree, dar žinomas DJ Alko vardu.

O iškart po to jūsų laukia drum & bass vakarėlis su Tom Jones – iš Lietuvos kilusiu didžėjumi, itin populiariu ir UK. Naujienų pirmadieniais ruošia ir „Decks&Stories“ – didžėjai į eterį atsineš ne tik savo muziką, bet ir istorijas, kurios leis pažinti juos kaip žmones.

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Antradienių vakarai jums „Groja Ignatovičiūtė“. Laura visą valandą dalijasi savo mėgstamiausiais kūriniais ir ypatingai daug dėmesio skiria UK muzikos kultūrai, o taip pat supažindina su naujais prodiuseriais ir atlikėjais. O iškart po to svečiuose pas Laurą lankosi skirtingi Lietuvos bei užsienio didžėjai su savo valandiniu mixu.

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Trečiadienių vakarais jūsų laukia atsinaujinę „Sundu“ – Marius Bernis ir Mantas Stuk. Visas dvi valandas jie daro viską, kad klausytojai išgirstų įvairiausius skambesius iš tolimiausių pasaulio kraštų – nuo Afrikos dykumos iki Azijos glūdumos.

Ketvirtadieniais jus tradiciškai pasitinka „Lost And Found“ ir Matto (Laisvūnas Černovas) – vienas produktyviausių lietuviškos muzikos prodiuserių, kurio kūriniai nuolat patenka į populiariausiųjų penkioliktuką.

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Tuomet pultas ruošiamas olandų didžėjui ir prodiuseriui Armin van Buuren – vienam garsiausių trance muzikos vardų pasaulyje. Jo miksas „A State of Trance“ gyvuoja jau 25 metus!

Dar daugiau veiksmo prasideda penktadieniais. „BeLeo Vibes“ – muzikuojantis vaikų chirurgas Benediktas Jonuška – savo vėlyvo penktadienio vakaro laidoje apžvelgia naujienas iš tropical, indie dance ir nu-disco scenos.

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Tada jis pultą perduoda dj'ų duetui iš Kauno – „G-Spot DJ’s“. Tai – dar viena laida, skirta pakeliui į naktinį klubą! Laidoje ne tik sužinosite klubinės muzikos tendencijas, bet geriau pažinsite ir kylančius dj, kuriems tokia patirtis gali padėti žengiant pirmuosius žingsnius į didesnę sceną.

Galiausiai visas dėmesys nukrypsta į „Driule and the Gang“ laidą. Jos kūrėjas Driulė XL (Audrius Kolesnikov) lietuvaičius šokdina jau N metų!

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O šeštadieniais vakarėlį kuria „Jovani@club“ – Jonas Nainys a.k.a. Jovani. Klubinio gyvenimo gidas pristato dvi valandas rytojaus šokių muzikos ir interviu su garsiausiais pasaulio didžėjais bei prodiuseriais.

Sekmadieniais viskas sukasi aplink „Cosmølogy“ – indie dance, melodic techno, organic house, progressive ir panašią melodingą klubinę elektroniką. O po to jūsų laukia „Ten Walls Runemark Sessions“ su Lietuvoje puikiai žinomu elektroninės muzikos prodiuseriu Marijumi Adomaičiu.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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