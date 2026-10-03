Garsus Lietuvos verslininkas Tadas Burgaila atskleidė, ko trūksta lietuviams: „Šiek tiek nemoka...“

Du pirmieji „Rykliai. Lietuva“ sezonai sulaukė didelio susidomėjimo – antrajame sezone investuotojai Lietuvos verslams skyrė beveik 2,5 mln. eurų, o pats T. Burgaila praėjusį sezoną tapo rekordinio milijono eurų sandorio dalyviu.
Prabilo apie populiaraus TV projekto užkulisius
„Power Hit Radio“ vedėjau domėjosi, ar „rykliai“ laidoje išties tik tuomet sužino apie idėjas, kai jos yra pristatomos. Pasak verslininko, būtent tai ir sukuria vieną įdomiausių laidos dalių – sprendimą priimti tenka itin greitai.
„Mes iš anksto nieko nežinome, idėją pamatome tik pačioje laidoje. Pats pristatymas būna ilgesnis – dalyvis turi apie 30 minučių, o televizijoje viskas sutrumpinama iki 10–15 minučių. Būna, kad sėdžiu ir penkias minutes sprendžiu – šokti į šitą idėją ar ne, galvoji, ko tau trūksta...
Aišku, mes varžomės su kitais „rykliais“. Jeigu matai, kad Einarui įdomu, bandai parodyti, kad tau neįdomu. Po pirmojo sezono man buvo labai keista grįžti į biurą – anksčiau būdavo, kad sakai: „Mes pagalvosime, pasišnekėsime, kitą savaitę ką nors atsiųsime.“ O dabar po „Ryklių“ tą patį biure pradėjau daryti – sutaupau laiko. Versle tas pirminis pojūtis yra pats geriausias, nes po to mes pradedame per daug galvoti“, – pasakojo T. Burgaila.
Tadas neslėpė, kad net ir turėdamas daug patirties negali tiksliai numatyti, kuri idėja galiausiai taps sėkmingiausia.
„Aš vis dar nesuprantu ir turbūt nesuprasiu vieno dalyko. Versle dažniausiai labiausiai pasiseka ten, kur nieko nesitiki. Ir aš nieko su tuo negaliu padaryti. Atrodo, čia tie projektai, kurie uždirbs visus pinigus, padarys revoliuciją, o tada tie, į kuriuos nekreipi dėmesio, kažką padaro“, – pripažino jis.
Pasirodymas „Rykliai. Lietuva“ verslo kūrėjams gali tapti svarbus ne tik dėl galimos investicijos. Tadas atkreipė dėmesį į laidos auditoriją ir tai, kaip stipriai toks viešas pasirodymas gali pakeisti verslo matomumą.
„Tiems, kas ateina į laidą ir pasirodo, tai suteikia didžiulę naudą. Pati auditorija yra apie pusė milijono su atsisukimais. Pamenu tokius prekės ženklus kaip „Gėris“, „mr.Soda“, „Nara“ – jų skaičiai labai pakito, įmonės auga keturis–penkis kartus“, – sakė T. Burgaila.
Verslininkas taip pat kalbėjo apie konkurenciją. Nors žmonėms kartais gali atrodyti, kad didelis konkurentų skaičius gali tapti kliūtimi, Tadas į situaciją žvelgia priešingai – konkurencija, jo manymu, yra neatsiejama rinkos dalis.
„Jeigu nėra konkurentų – nėra verslo, nėra rinkos. Jeigu yra kava ir sakytų, kad šioje srityje labai daug žaidėjų, tai būtent jie eina iš tų žaidėjų atimti rinką. Čia yra karas – ateini į rinką iškovoti tam tikrų auditorijų. O jeigu jų nėra, tu vienas pats kažkur lakstai“, – kalbėjo jis.
Šiandien verslo idėjas kuriantys žmonės turi ir naują įrankį – dirbtinį intelektą. Tad laidos vedėjai Tado pasiteiravo, ar jis nesibaimina, kad į „Ryklius“ ateis dalyvių, kurie savo idėjas prieš pristatymą aptars su „ChatGPT“.
„Tai labai gerai, čia irgi yra gebėjimas. Aš pats kiekvieną dieną tariuosi su „ChatGPT“, – atviravo verslininkas.
Verslo idėjų išgirsta netikėčiausiose vietose
Kaip pasakojo Tadas, kartais žmonės Lietuvoje prieina prie jo visiškai netikėtose vietose ir pasiūlo išgirsti jų verslo idėjas – net važiuojant „Bolt“ ar būnant prekybos centre. Tiesa, ne kiekvienas toks spontaniškas pristatymas būna sėkmingas.
„Man tai patinka. Bet kai žmonės tiesiog prieina pasisveikinti – viena, o kai ateina pristatyti idėjos prieš vidurnaktį, po penkių alaus, tada jau sunku išgirsti ir susišnekėti. Lietuviai šiek tiek nemoka trumpai pristatyti savo idėjos. Visi amerikiečiai turi tas trisdešimt sekundžių kišenėje – pasako ir nueina. Ir tada tu negali to pamiršti.
O lietuviai sako, kad turi geriausią idėją, bet nenori visko pasakyti. Tada prasideda ilgas įvadas, kodėl tai yra geriausia technologija. O norisi tik trisdešimties sekundžių stipraus pristatymo“, – šyptelėjo T. Burgaila.
Kalbėdamas apie verslą ir savo sukauptą patirtį, Tadas neišvengė ir klausimo apie pinigus bei jų santykį su laime. Ar jis galėtų patvirtinti posakį, kad pinigai laimės neatneša?
„Ir taip, ir ne. Negalime sakyti, kad ne – pinigai suteikia daug laisvės“, – įsitikinęs verslininkas.
TV3 televizijos žiūrovai dar visai neseniai išvydo ir kitą verslumo šou – „Moksleivių vienaragių paieška“ (MVP), kuris buvo skirtas jaunuoliams, turintiems verslo idėjų. Projekte moksleivių sumanymus vertino verslo atstovai ir mentoriai, o pats T. Burgaila tapo projekto vedėju. Pasak Tado, idėja sukurti tokį projektą kilo iš visiškai netikėto susitikimo su moksleiviais.
„Moksleiviai man paliko labai puikų įspūdį. Dėl to tas projektas ir atsirado. Galiu net papasakoti tokią priešistorę. Ėjau pro vieną mokyklą ir ten 15–16 metų moksleiviai peša tais flomasteriais ir šaukia: „Ei, rykly, rykly!“ Aš nuėjau kartu su jais papešti. Ir išsikalbėjome. Jie labai norėjo į „Ryklius“.
Tada paskambinau prodiuseriui Laurynui Šeškui ir sakau: „Darome projektą vaikams.“ Ir tuomet viskas labai greitai pradėjo dėliotis. Kas man patiko labiausiai – „Ryklius“ pradėjo rodyti per ekonomikos pamokas moksleiviams. Mes supratome, kad tai gali būti vienas geriausių edukacinių formatų. Labai didžiuojuosi šiuo projektu“, – pasakojo T. Burgaila.
Tadas pastebi ir platesnį pokytį – jo manymu, televizijoje rodomos verslo istorijos padeda žmonėms kitaip pažvelgti į verslumą. Anot jo, keičiasi ir pačių žmonių požiūris į verslininkus. Jeigu pirmojo sezono pradžioje žinomus verslo žmones teko įkalbinėti prisijungti prie projekto, šiandien situacija jau visai kitokia.
„Kai darėme pirmą sezoną ir pradėjau skambinti mūsų žinomiausiems verslininkams, kad eisime į televiziją, man visi sakė: „Tu išprotėjai.“ Bet dabar jau patys verslininkai man rašo, kad nori būti rykliais, klausia, kiek kainuoja, kaip čia patekti“, – atskleidė jis.
„Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ klausykite šiokiadieniais nuo 7 valandos iki 11 valandos ryto.
Daugiau klausykite „Spotify“: https://open.spotify.com/show/5UAk4dk6Z6rBWhOPtiOLjF?si=bf469ccc2c5744a6
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