Garsi komikė pranešė liūdną žinią

Apie pasikeitusius planus komikė gerbėjams pranešė socialiniame tinkle „Instagram“. Ji neslėpė apmaudo ir pripažino, kad šis sprendimas jai nebuvo lengvas.
Priėmė sunkų sprendimą
„Su didžiuliu liūdesiu turiu pranešti, kad mano artėjantis turas turi būti atidėtas. Mano komanda ir aš išbandėme viską, kad pasirodymai įvyktų taip, kaip buvo suplanuota.
Šio sprendimo nepriėmiau lengvabūdiškai, tačiau dėl pastaruoju metu gautų asmeninių šeimos naujienų dabar turiu būti arčiau namų“, – rašė Laura.
Komikė taip pat padėkojo bilietus įsigijusiems gerbėjams ir atsiprašė už sukeltus nepatogumus. Ji tikisi kuo greičiau paskelbti naujas pasirodymų datas, o jau įsigyti bilietai galios ir joms, rašo mirror.co.uk.
Laura neslėpė suprantanti, kad ši žinia gali nuvilti jos gerbėjus. Anot jos, sugrįžimas į turą buvo tarsi laukimas, kada vėl galės susitikti su draugais – vis dėlto šių susitikimų teks dar šiek tiek palaukti.
Komikė taip pat pranešė kuriam laikui pasitrauksianti iš socialinių tinklų, tačiau tikisi palaikyti ryšį su gerbėjais per tinklalaidę ir kitus darbus, kuriuos galės tęsti šiuo laikotarpiu.
Laura Smyth – Rytų Londone gimusi britų komikė, rašytoja ir aktorė. Platesnio pripažinimo ji sulaukė 2019 metais, kai laimėjo „Funny Women Stage Award“ apdovanojimą.
Per savo karjerą ji įsitvirtino stand-up komedijos scenoje, televizijoje, radijuje ir tinklalaidžių pasaulyje. 2024 metais Laura taip pat pasirodė „Netflix“ seriale „Baby Reindeer“, o šiemet dalyvavo projekte „Celebrity Hunted Stand Up To Cancer“.
Iš pradžių jos turas turėjo baigtis lapkričio 22 dieną Salforde, tačiau dėl pasikeitusių aplinkybių visi suplanuoti pasirodymai buvo atidėti. Naujas datas komikė žada paskelbti vėliau.
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