Garsi komikė neapsikentė Trumpo pergalės: persikraustė į Angliją

Buvusiai Ellen DeGeneres šou vedėjai artimas asmuo teigė, kad ji ir de Rossi visų pirma praleidžia miestą reaguodamos į 2024 m. prezidento rinkimus, per kuriuos Donaldas Trumpas laimėjo antrąją kadenciją ne iš eilės.

Turės daug įžymybių kaimynų

Pranešama, kad pora dabar gyvena Kotsvoldse, kaimiškoje pietvakarių Anglijos dalyje, esančioje už maždaug 100 mylių (161 kilometro) nuo Londono, rašo dailymail.co.uk.

Ši vietovė populiari tarp garsenybių, norinčių išvengti Londono šurmulio, o tai būtų prasminga DeGeneres ir Rossi, nes jos jau bandė išvengti Los Andželo (JAV) ir persikėlė į Santa Barbaros apygardos Montecito miestelį, esantį maždaug už 75 mylių (121 kilometro) nuo Los Andželo.

Ellen ir Portia turės daug įžymybių kaimynų. Tarp žvaigždžių, turinčių nekilnojamojo turto Kotsvoldse, yra Davidas ir Victoria Beckhamai, Kate Moss, Patrickas Stewartas, Elizabeth Hurley, Jeremy Clarksonas, Damienas Hirstas ir daugelis kitų.

Šioje vietovėje gyvena net karališkosios šeimos nariai, nes karaliui Karoliui III priklauso Highgrove House Glosteršyre.

Kate Winslet taip pat kažkada turėjo dvarą šioje vietovėje, nors neaišku, ar ji ten tebegyvena, o apie Hugh Grantą jau daugelį metų sklando gandai, kad jis turi nedidelę slėptuvę Kotsvoldse.

Praėjusią savaitę DeGeneres ir de Rossi buvo pastebėtos lankantis Klarksono užeigoje Kotsvoldse.

Spalio mėn. laikraštis „The Sun“ pranešė, kad pora nusipirko nekilnojamąjį turtą Kotsvoldse, taigi jų pirkinys įsigytas dar iki 2024 m. rinkimų.

Tačiau po D. Trumpo pergalės sutuoktinių pora „labai nusivylė“, o vienas šaltinis teigė, kad po to jos prisiekė „dingti po velnių“ iš JAV, remiantis TMZ kalbėjusiais šaltiniais.

Kitos įžymybės irgi svarstė galimybę išvykti iš JAV

Nors daugelis įžymybių grasino palikti JAV dėl D. Trumpo pergalės, dauguma jų to nepadarė.

Tokios žvaigždės kaip Cher, Barbra Streisand, Sharon Stone ir Sophie Turner yra sakiusios, kad svarsto galimybę išvykti iš JAV, jei laimėtų D. Trumpas, tačiau neaišku, ar kuri nors iš jų iš tikrųjų tai padarys.

Kalbama, kad America Ferrera svarsto galimybę persikelti į Jungtinę Karalystę, o Eva Longoria kalbėjo apie persikėlimą į Europą, nors patikslino, kad, nepaisant nepritarimo D. Trumpui, ji persikėlė dėl tarptautinio darbo.

Leidinys pažymi, kad DeGeneres buvo tarp viceprezidentės Kamalos Harris rėmėjų iš garsenybių.

Pralaimėjusiai demokratų kandidatei ji paaukojo 3,3 tūkst. JAV dolerių (3,15 tūkst. eurų), o tai yra didžiausia suma, kurią galima paaukoti tiesiogiai kandidatui, nors turtingi rėmėjai dažnai apeina įnašų apribojimus aukodami daug daugiau politinių veiksmų komitetams ir super PAC.

Šių metų liepą K. Harris buvo pasiūlyta kaip demokratų kandidatė vietoj prezidento J. Bideno, o E. DeGeneres rugpjūčio mėnesį socialiniuose tinkluose pasidalijo pritarimu jai.

„Išmesta iš šou verslo“

Nepaisant to, kad, kaip pranešama, dėl rinkimų ir Donaldo Trumpo gresiančios antrosios administracijos išvyksta iš JAV, DeGeneres turėjo daugybę priežasčių pradėti naują gyvenimą toli nuo namų.

Jos karjerą aptemdė – greičiausiai visam laikui – kaltinimai, kad ji savo vardinės dienos pokalbių laidos, kurios paskutinė laida buvo parodyta 2022 m. gegužės 26 d., filmavimo aikštelėje skatino toksišką darbo aplinką.

Ji gilinosi į savo persona non grata statusą specialiame stand-up'e „For Your Approval“, kuris rugsėjo pabaigoje buvo išleistas per „Netflix“.

Specialioje laidoje komikė juokavo, kad buvo „išmesta iš šou verslo“, o joje buvo pateikta medžiaga apie tai, kaip ji leido laiką pasibaigus televizijos šou.

Pasak „The Wrap“, DeGeneres ir de Rossi savo Balio įkvėptą Montecito dvarą arba pardavė, arba netrukus parduos.

Pasak TMZ, jos vis dar svarsto galimą prašomą kainą, bet kai tik ją nustatys, turtas bus išleistas į rinką.

DeGeneres ir de Rossi 2019 m. įsigijo didžiulį namą už stulbinančią 27 mln. dolerių (25,8 mln. eurų) sumą.

Dvare yra penki miegamieji ir 10 vonios kambarių 8 188 kvadratinių pėdų (761 kvadratinių metrų) plote, jame yra tokių egzotiškų elementų kaip bambukinės lubos, liepsnojantis juodas kalkakmenis ir nuostabios sendintos ąžuolo grindys.