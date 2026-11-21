Moteris pranešė apie šunytės Džiulės mirtį.
Pasidalijo skaudžiais išgyvenimais
Augintinė šeimos dalimi tapo vos prieš keturis mėnesius, tačiau per šį trumpą laiką spėjo užkariauti visų širdis.
Viktorija neslėpė, kad šeima iki paskutinės akimirkos tikėjo, jog Džiulė pasveiks ir galės grįžti namo, tačiau viltys neišsipildė.
Jautriame įraše, kuriuo neprieštaravo pasidalinti su naujienų portalu tv3.lt, ji taip pat padėkojo visiems, prisidėjusiems prie šunytės gydymo, palaikiusiems ir tikėjusiems kartu.
„Mūsų Džiulės nebėra…
Net nežinome, kaip parašyti šiuos žodžius… Mūsų mažoji Džiulė iškeliavo ten, kur nebeskauda, kur nebėra kančios ir kur visada šviečia saulė.
Džiulė mūsų šeimoje praleido vos keturis mėnesius. Tik keturis… Tačiau per tokį trumpą laiką ji tapo neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi. Ji buvo ne šiaip šuo. Ji buvo mūsų šeima, mūsų mažas stebuklas, kurį mylėjome visa širdimi.
Ši netektis mūsų šeimai yra neapsakomai didelis smūgis. Tai jau antras kartas per kelis mėnesius, kai turime atsisveikinti su mylimu šeimos nariu. Tikimės, kad mūsų vyresnėlis Koksas jau pasitiko Džiulę danguje ir dabar jie abu yra kartu, ten, kur nebėra skausmo ir kančios.
Mes taip tikėjome, kad Džiulė pasveiks. Taip norėjome, kad ji grįžtų namo. Kovojome iki paskutinės akimirkos, tačiau kartais net didžiausios meilės ir pastangų neužtenka…
Iš visos širdies dėkojame KIEKVIENAM, kuris aukojo Džiulės gydymui, dalinosi mūsų istorija, rašė, meldėsi ir tikėjo kartu su mumis.
Niekada nesitikėjome tokio žmonių gerumo ir tokios didelės surinktos sumos. Jūs mums parodėte, kiek daug gerų širdžių yra šiame pasaulyje.
Pažadame, kad jūsų gerumas nenueis veltui.
Džiulės atminimo labui visas po gydymo išlaidų likusias lėšas paaukosime tiems, kurie gelbėja kitų gyvūnų gyvybes. Norime, kad jos vardas gyventų toliau per išgelbėtas gyvybes ir suteiktus antrus šansus.
Džiule, atleisk, kad nepavyko tavęs išgelbėti. Mes taip stengėmės… Tu buvai mylima nuo pirmos iki paskutinės akimirkos. Ir nors mūsų gyvenime buvai taip trumpai, mūsų širdyse liksi amžinai.
Keturi mėnesiai kartu. Meilė visam gyvenimui.
Bėk laisva, mūsų mažoji mergaite.
Ačiū visiems, kurie buvote kartu su mumis. Jūsų gerumo niekada nepamiršime“, – rašė V. Pham.