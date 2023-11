Gabrielius Vagelis pristatė naują vaizdo klipą iš albumo „Žydėsiu“

„Daina „Gėlės“ yra apie laimės atradimą. Kiekvienas turi savąją, tik reikia jos paieškoti, stengtis pasiekti ir neleisti niekam to sutrukdyti“, – pasakojo atlikėjas.

Naująjį G. Vagelio muzikinį klipą sukūrė jauni talentai – naujos kartos televizijos „Go3“ projekto „Universal Music Lithuania: klipas per parą“ dalyviai.

„Tai pirmas mano klipas, kuriame panaudotas dirbtinis intelektas, kas apskritai yra gana nauja Lietuvos rinkoje. Įdomu stebėti, kaip jis gali keisti vaizdą“, – įspūdžiais dalijosi Gabrielius.

Gabrielius Vagelis (4 nuotr.) Gabrielius Vagelis Gabrielius Vagelis Gabrielius Vagelis Gabrielius Vagelis

(4 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gabrielius Vagelis

Apie klipo pagrindinę idėją ir sprendimą pasitelkti dirbtinį intelektą, pasakoja klipo kūrybinės komandos nariai Vytautas Valaitis ir Joana Gasiulytė:

REKLAMA

REKLAMA

„Dirbtiniu intelektu generuoti klipo vaizdai simbolizuoja atlikėjo mintis, kurios iš pradžių niūrios, tamsios, tačiau dainos eigoje šie vaizdai šviesėja, tampa spalvingesni, pilni magiškų akcentų.

REKLAMA

Tai buvo puikus įrankis perteikti mintis, jų chaotiškumą, kompleksiškumą ir siurrealumą. Be to, tai viena pirmųjų DI implementacijų Lietuvos vaizdo klipuose. Verta paminėti, kad dirbtinio intelekto modeliai, generuojantys judančius vaizdus, šiuo metu tikrai nėra tobuli, dėl to generacijose pasitaiko netobulumų ar artefaktų, bet matome tai kaip privalumą, nes būtent šie dalykai nurodo klipo gamybos laikotarpį, o dirbtinio intelekto modeliams stipriai pagerėjus, tokios generacijos kels nostalgiją.“

REKLAMA

REKLAMA

Automobilį užliejusios gėlių jūros reikšmė

„Gėlių automobilyje scena vaizduoja atlikėjo emocijas. Nuolatinis gėlių pildymasis automobilyje reiškia vis daugiau pozityvių emocijų, iki tol, kol automobilis prisipildo gėlėmis ir Gabrielius grįžta į pirmą klipo sceną, tačiau jau laimingas, pasitikintis ir priėmęs save. Tokį konceptą įgyvendinome pirmą kartą. Vaizdas buvo įspūdingas. Pabaigus filmavimą, likusias gėles išdalinome Vilniaus žmonėms – buvo smagu matyti šypsenas jų veiduose“, – pasakojo vaizdo klipo kūrėjai.

Informuojame, kad daina „Gėlės“ gyvai nuskambės jau lapkričio 16-tą dieną, didžiausiame Gabrieliaus Vagelio karjeros šou „Žalgirio“ arenoje, kur atlikėjas kartu su daugiatūkstantine žiūrovų jūra ketina pašėlusiai atšvęsti savo 28-ąjį gimtadienį.