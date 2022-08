Franšizės „Neįmanoma misija“ naujokė Hayley Atwell nesitikėjo tokio intensyvaus treniruočių proceso

REKLAMA

Nors kitais metais kinuose pasirodysiantis filmas „Neįmanoma misija: mirtinas atpildas. Pirma dalis“ bus pirmasis H. Atwell įsitraukimas į franšizę, aktorė nėra naujokė veiksmo kupinų sėkmingų filmų pasaulyje. Hayley Atwell vaidino „Marvel“ kino visatoje 2011 m. filme „Kapitonas Amerika: pirmasis keršytojas“ (angl. „Captain America: The First Avenger“). Po sėkmingo pasirodymo H. Atwell vaidino savo personažo atskirame seriale „Agentė Karter“ (angl. „Agent Carter“), kuris truko du sezonus 2015-2016 m. Aktorė taip pat epizodiškai pasirodė vėlesniuose „Marvel“ kino visatos filmuose, pradedant nuo 2014 m. filmo „Kapitonas Amerika: Žiemos karys“ (angl. „Captain America: The Winter Soldier“), „Keršytojai: Altrono amžius“ (angl. Avengers: Age of Ultron), iki šiemet kino teatrus pasiekusio filmo „Daktaras Streindžas beprotybės multivisatoje“ (angl. „Doctor Strange in the Multiverse of Madness“).

Nepaisant didelės patirties dirbant su „Marvel“ šeima, aktorę Hayley Atwell nustebino franšizės „Neįmanoma misija“ fizinių treniruočių mastas. Aktorė neseniai išsamiai papasakojo apie itin intensyvų pasiruošimo triukų filmavimui procesą. Šis apėmė tiesioginį darbą su olimpiniu kovos menų ekspertu, kuris padėjo Hayley Atwell sustiprėti, kad galėtų atlikti iš jos reikalaujamus triukus filme „Neįmanoma misija: mirtinas atpildas. Pirma dalis“.

„Kiekvieną dieną filmavimo aikštelėje aš nežinodavau, ką aš veiksiu šiandien? Nuo ko man reikės šokti? Taigi aš treniravausi penkis mėnesius visu etatu.“ – sako aktorė Hayley Atwell. „Turėjau olimpinį kovos menų ekspertą, kuris kiekvieną popietę mane mokė mišrių kovos menų. Taigi mokiausi pagrindinių metodų, kad išsiaiškinčiau, kur slypi mano natūralūs sugebėjimai, kad sukurčiau kovos seką savo personažui, kuri būtų pritaikyta mano stiprybėms.“

Toks Hayley Atwell treniruočių režimas šiek tiek atskleidžia žavų franšizės „Neįmanoma misija“ užkulisinį pasaulį. Daugybę metų gyvuojanti franšizė gerai žinoma visame pasaulyje dėl savo nuostabių, tikroviškai atrodančių veiksmo sekų, dėl kurių aktoriai realiai patenka į pavojingas situacijas. Tom Cruise, žinoma, peržengia visų likusių aktorių ribas. 2015 metų filme „Neįmanoma misija: slaptoji tauta“ Tom Cruise net šešias minutes sulaikė kvėpavimą, be to, atliko savo garsųjį triuką, kai buvo pakibęs ant kylančio lėktuvo šono. Net jei H. Atwell triukai septintame franšizės filme nesiekia tokio masto, jos treniruotės vis dėlto buvo intensyvios ir atliekamos apgalvotai, kad išnaudotų esamas aktorės fizines jėgas.

Sunkus aktorės Hayley Atwell darbas pasiteisins, kai filmas „Neįmanoma misija: mirtinas atpildas. Pirma dalis“ pasieks kino teatrus 2023 m. liepos 14 d.