„Flying Saucer Gang“ narys Gamka pradeda naują etapą: „Kelias bus ilgas, įspūdingas ir gražus“

Germanas Daškevičius – atlikėjas ir dainų kūrėjas, daugeliui klausytojų žinomas iš tokių grupių kaip „Flash Voyage“ ar „Flying Saucer Gang“, pristato solinį projektą, kuriame prisistatys slapyvardžiu – Gamka, rašoma pranešime spaudai.

Šiandien žinomas kūrėjas pristato pirmąjį solinės kūrybos darbą – kūrinį ir vaizdo klipą „Ne toks“. Tai pirmoji daina iš netrukus pasirodysiančio albumo „Šaltos bangos“.

Pasak Gamkos, šis žingsnis, tai ilgai brandinta idėja, kuri šiuo metu įgauna tikrąją formą.

„Brandinau šį jausmą ir idėją ne vienerius metus. Šiandien pristatau pirmąjį singlą. Kelias bus ilgas, įspūdingas ir gražus. Bandysiu atiduoti savo duoklę pasauliui ir paversti jį labiau mylinčiu, tikinčiu ir nestokojančiu gerumo tam, kas mus visada supa – gyvenimui“, – apie solinės karjeros pradžią pasakoja atlikėjas.

REKLAMA

Kūrinys „Ne toks“ – tai trilogijos pirmoji dalis, kurios pagrindinė mintis – albume atsiskleidžiančio personažo kelionė, savojo „aš“ ieškojimai, pasimetimas laike, erdvėje, sąmonės ir pasąmonės sąveika, jautrūs ir itin asmeniški išgyvenimai.

Sukurtas albumo pasakotojas trijuose kūriniuose keliaus laiku bei erdve. Klausytojui sukurs įspūdis, tarsi pats atlikėjas yra mistiška susidvejinusi būtybė – atlikėjas ir pasakotojas viename kūne.

Prie trilogijos kūrybos prisidėjo jaunosios kartos režisierius B. Ą. Šarka, kuris padėjo vizualizuoti Gamkos muzikines idėjas. Pasaka dainininko, vizualinė kūrybos pusė, pirmojo albumo kūriniams, yra ne mažiaus svarbi dalis, kurioje norisi atskleisti mistinę kelionę, ieškant savojo „aš“.

„Parašiau šią dainą prieš dvejus metus. Norėjau pasikeisti ir tai, žinoma, atsispindi dainos pavadinime. Dabar viskas šiek tiek kitaip, pamilau save, pamėgau arba, turbūt, tiesiog pakeičiau savo neigiamas savybes bei turimas ydas. Tačiau visame kūrybiniame procese bei apmąstymuose supratau, kad mes, kaip rūšis homo sapiens, niekada nebūsime tobuli nei sau, nei kitiems, nei mus supančiai aplinkai. Ir tai yra gerai, tai nuostabu! Dėl to vis tobulėsime, keisimės ir augsime link to nepasiekiamo, tačiau beveik apčiuopiamo tobulumo. Manau, kad daina nuostabiai pristato naują mano amplua auditorijoms, jų akims ir ausim – planuoju būti įvairus bei pastoviai kintantis. Toks visada ir buvau, tiesiog neištransliavau to, kol nebuvau pasiruošęs. Dabar aš pasiruošęs labiau nei bet kada!“, – pasakoja Germanas.

Kviečiame išgirsti ir išvysti pirmąjį Gamkos darbą – kūrinį ir vaizdo klipą „Ne toks“: