Filme „Beldimas į trobelę“ Dave Bautista suvaidino vieną geriausių savo vaidmenų

REKLAMA

Reklaminiame filmo ture M. Night Shyamalan paaiškino, kad aplinkiniai kino kūrėjai skeptiškai vertino buvusios imtynių žvaigždės idėją vaidinti tamsiame, smurtiniame ir psichologiniame trileryje, tačiau režisierius atkirto jiems, o dabar ir visiems kino gerbėjams, kad aktoriui Dave Bautista pavyko ne ką mažiau nei , kaip pats M. Night Shyamalan įvardina „vienu geriausių metų pasirodymų“ filme „Beldimas į trobelę“.

REKLAMA

M. Night Shyamalan neseniai išsamiai papasakojo, kaip aktoriui D. Bautista sekėsi filme.

„[Dave] Bautista yra... na, aš vakarieniavau su keletu draugų, ir jie paklausė: „Kaip laikosi Dave Bautista? Imtynininkas, tiesa? Tai beprotiška! Kaip sekėsi su juo dirbti?“ – prisimena režisierius M. Night Shyamalan. „Bet man atrodė, kad šiame filme jis atliko vieną geriausių metų pasirodymų.“

REKLAMA

„Aišku aplinkiniai pagalvojo, kad aš juokauju. Bet aš pasakiau: „Ne... čia ne pokštas, aš tiesiog sakau tiesą. Šis bičas gali. Tinkamas vaikinas. Tinkamas vaidmuo.“ – paaiškino M. Night Shyamalan ir pridūrė: „Jis tiesiog padarė tai, ko tu, kaip filmo kūrėjas, tikiesi, kad visi aktoriai padarys, t. y. jis buvo pažeidžiamas, visiškai atidavė save į mano rankas ir pasakė: „Aš tavimi pasitikiu.“ Supratau, kad privalau išryškinti jo vidinį grožį, koks jis yra kaip žmogus. Tai buvo tiesiog nuostabi akimirka.“

REKLAMA

REKLAMA

Dave Bautista yra turbūt sėkmingiausias imtynininkas, kuriam pavyko sėkmingai pereiti prie aktorystės. D. Bautista iš tikrųjų pradėjo vaidinti 2010-ųjų metų pradžioje ir pasirodė tokiuose veiksmo filmuose kaip „Skorpiono karalius 3“ (angl. „Scorpion King 3“), „Žmogus su geležiniu kumščiu“ (angl. „The Man with the Iron Fist“) ir Vin Diesel filme „Rydiko kronikos“ (angl. „Riddick“).

REKLAMA

Tačiau tik režisierius James Gunn iš tikrųjų suprato Dave Bautista potencialą ir skyrė jam pilnavertį naikintojo Drakso vaidmenį „Marvel“ kino visatos „Galaktikos sergėtojuose“ (angl. „Guardians of the Galaxy“). Iškart po to Dave Bautista tapo visų kūrėjų trokštamu aktoriumi, savo kino karjeroje dažnai darydamas drąsius ir sudėtingus sprendimus.

REKLAMA

Aktorius suvaidino emociškai gilią fantastinę būtybę mokslinės fantastikos filme „Bėgantis skustuvo ašmenimis 2049“ (angl. „Blade Runner 2049“), pademonstravo komišką savo pusę veiksmo filme „Nuosavas šnipas“ (angl. „My Spy“) ir net vadovavo „Mirusiųjų armijos“ (angl. „Army of the Dead“) franšizei.

Siaubo trileris bus dar vienas didelis žingsnis, kurį Dave Bautista žengs, režisieriaus M. Night Shyamalan filmas „Beldimas į trobelę“, kuris kino teatrus pasieks jau nuo vasario 3 d.