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Erika Vitulskienė atskleidė paslaptį apie savo mėgstamiausią sportą: „Jau 18 metų“

2026-11-01 09:15 / šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: TV3 laida „Be Tabu“ / aut.
2026-11-01 09:15
Pridėkite kaip šaltinį Google

UTMA 20“ kovose netrūko nei kovų, nei žymių veidų. Akylesni tarp žiūrovų pamatė ne tik kovotojų merginas, žmonas ar buvusias meiles, bet ir kitas įžymybes. 

UTMA 20“ kovose netrūko nei kovų, nei žymių veidų. Akylesni tarp žiūrovų pamatė ne tik kovotojų merginas, žmonas ar buvusias meiles, bet ir kitas įžymybes. 

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Apie tai plačiau domėjosi laidos TV3 televizijos „Be Tabu“ komanda. 

Belaukiant svarbiausios vakaro kovos tarp Igno Pauliukevičiaus ir Naglio Kanišausko, „Be Tabu“ komanda kalbino susirinkusius svečius.

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FOTOGALERIJA. „UTMA 20“ turnyro akimirkos

Kaip visada, stipriausių vyrų kovas stebėjo gražiausios damos. Vilniaus arenoje pasirodė ir su Dominyku Dirksčiu poruota sportininkė Ieva Šadžiūtė. 

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„Skaudu, kad išsiskyrėt? – Ne, žinokit. Ne, ne, ne. Sukūrėm daug gražių video ir manau, to užtenka“, – pasakojo I. Šadžiūtė.

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Erika Vitulskienė koviniu sportu domisi jau 18 metų

„UTMA 20“ kovas stebėjo ir Merūno bei Erikos Vitulskių šeima.  

Jie kovose lankosi tada, kai tik gali. Tiesa, apie muštynes šeimoje daugiau supranta Erika. 

„Aš jau 18 metų esu šito sporto fanė. Ir pirmos kovos buvo, kai aplink ringą buvo kokie penki žmonės“, – prisimena E. Vitulskienė. 

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„Naglį ar Igną palaikote? – Gal Igną? Labai apylygiai kovotojai, vienas rodys techniką, kitas rodys masę ir galią. – O namų ringe Merūnas ar Erika? – Jūs viską žinot patys, greičiausi. Aišku, kad Erika. Kaip sakiau, aš esu šeimos galva, Erika yra šeimos kaklas. Kaip kaklą pasuksi, taip galva ir judės“, – pasakojo Merūnas ir Erika. 

Daugiau smagių akimirkų – straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše. 

VISĄ LAIDĄ ŽIŪRĖKITE ČIA: 

 

Laida „Be Tabu“ – pirmadieniais–ketvirtadieniais, 19.30 val. per TV3! 

Tekstas parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Be Tabu“. 

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