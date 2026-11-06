Erica Jennings sureagavo į buvusio vyro Jurgio naujieną apie kūdikį

Po Jurgio įrašu ji paliko komentarą, kuriame negailėjo šiltų žodžių.
Sureagavo ir buvusi žmona
Atlikėjui socialiniame tinkle Instagram paviešinus nuotraukas su nauja širdies drauge Mante, kuriose matosi suapvalėjęs jos pilvukas, pasipylė komentarai.
Žmonės sveikino ir siuntė porai šiltus palinkėjimus, komentarą paliko ir E. Jennings.
Moteris rašė: „Sveikinu, brangieji! Linkiu viso ko geriausio!“
Primename, kad J. Didžiulis su buvusia mylimąja Erica Jennings jau turi tris atžalas. Žinia apie jų skyrybas Lietuvą apskriejo 2021-aisiais.
Pranešė apie džiugius pokyčius
Naujienų portalas tv3.lt primena, kad Jurgis apie gyvenimo pokyčius pranešė socialiniame tinkle Instagram:
„Sulaukiau 47-erių.
Jaučiuosi gerai.
Šalia manęs – nuostabi moteris.
Pakeliui – dar viena beždžionėlė.
Esu palaimintas.
Esu laimingas.“
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