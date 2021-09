Eminemas atidaro savo restoraną: meniu įkvėpė legendinės reperio dainos eilutės

Eminemo muzikos gerbėjai puikiai žino vieną iš žymiausių reperio sukurtų eilučių: „His palms are sweaty, knees weak, arms are heavy/ There's vomit on his sweater already, mom's spaghetti“.

Būtent šios eilutės apie „mamos spagečius“ įkvėptas atlikėjas, kurio tikrasis vardas – Marshallas Mathersas, jau kitą savaitę atvers naujo savo įkurto restorano „Mom's Spaghetti“ duris.

Naujasis restoranas lankytojų lauks 2131 Woodward Avenue, Detroito mieste jau nuo trečiadienio, rugsėjo 29-osios.

Dainos žodžių įkvėpta ir restorano reklama, kurią amerikiečiai gali išvysti per televiziją – joje Eminemas išvemia kinų maisto išsinešimui dėžutėje buvusius spagečius. Būtent šį patiekalą, su mėsos kukuliais ir be jų, bus galima rasti Eminemo restorane.