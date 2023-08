„el Fuego“ narys Bagdanavičius – apie šeimos pagausėjimą ir santuoką: buvo sunkių laikotarpių ir krizių

Naujienų portalui tv3.lt P. Bagdanavičius atvirai prabilo apie gyvenimą santuokoje bei atskleidė, kas yra griežtesnis.

Pradėdamas pokalbį apie vestuvių metines, Paulius atskleidė, kad šį kartą gėlių puokštę gavo ne žmona Lina, o jis.

„Išties jokios staigmenos šiemet nedariau! Tiesą sakant, žmona man padovanojo puokštę gėlių! Išties pasijaučiau labai keistai, nes mano galbūt senamadiškas supratimas toks, jog vyras turi dovanoti gėles moteriai! Ta proga aš pakviečiau nuvykti vakarieniauti. Norėjome paraugti austrių! Tačiau tą dieną kaip tyčia buvo išparduotos ir naujų dar nebeturėjo! Tai visa šeima tiesiog užsisakėm įvairaus maisto. Buvo labai gerai ir taip“, – kalbėjo atlikėjas.

Paulius Bagdanavičius (5 nuotr.) Paulius Bagdanavičius su šeima (nuotr. asm. archyvo) Paulius Bagdanavičius su šeima (nuotr. asm. archyvo) Paulius Bagdanavičius su šeima (nuotr. asm. archyvo) +1 Paulius Bagdanavičius su dukra (nuotr. asm. archyvo) Paulius Bagdanavičius su šeima (nuotr. asm. archyvo)

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Paulius Bagdanavičius

Grupės „el Fuego“ narys pasakojo, kad per šiuos 9 santuokos metus buvo visko: „Tai nemažas laiko tarpas! Gimė mergaitės ir gerokai paaugti spėjo! Visko įvyko. Buvo juodo ir balto. Buvo gerokai ir durimis patrankyta, ir pervargimo, ir šiaip sunkių laikotarpių, ir krizių! Nesame tas pats asmuo, todėl natūralu, jog ir nuomonės ne visada sutampa, ir daug kitų dalykų, tarp kurių laikui bėgant kažkur supanašėjam o kažkur atvirkščiai labai skiriamės supratimu.

REKLAMA

REKLAMA

Manau, kad natūrali žmogaus raida keičia jo suvokimą ir augimą žmogumi. Nelaikome savęs idealia šeima, nes būna visko. Šiais metais ypatingai skiriame laiko išvykoms, savęs ieškojimui ir atsiribojimui nuo toksiškų minčių, aplinkos. Asmeniškai labai daug patyriau blogo iš toksiškų ir pavydžių žmonių, kuriems šiandien dienai nubrėžiau savyje stop linijas! Kitaip dar pasakyčiau, kad pradėjau saugoti savo vidinį gyvenimą ir manau, jog nusipelniau turėti sau save, o ne išdalinti kitiems.“

REKLAMA

P. Bagdanavičius neslėpė, kad kartais jo ir žmonos nuomonės susikerta: „O jei atsiranda kokie pykčiai, tuomet ne visada juos ir išsiaiškiname, esame abu labai karšto būdo. Kartais pažiūrėjus į mane ir nepasakysi, bet esu degtukas. Tik paskutiniu metu jau emocijas stengiuosi gesinti, nes save eikvoti tampa beprasmiška. Kažkaip trankomės vienas į kitą ir šlifuojamės. Manau, kad sėkmingo santuokos recepto nėra! Turi sutapt abiejų ambicijos ir norai matant gyvenimo ateitį. Jei gyvenimo vizija pradeda skirtis, tiesiog tampa vienas kitam kliūtimi, o tada jau būna blogai.“

REKLAMA

REKLAMA

Pašnekovas kartu su išrinktąją augina dvi dukreles, tačiau vis tik pasvajoja ir apie berniuką.

„Vienai dukrai – 4 metai, o kitai – 8! Be galo džiaugiamės, jog jos atsirado mūsų gyvenime. Jei tik dėl kažkokių priežasčių negalim pamatyti, tuomet be proto pasiilgstam. O visada norėjau turėti šeimoje ir berniuką. Giminės pratęsimui kažkaip reikia to Bagdanavičiaus, bet kol kas visko per daug ir norim skirti laiko gyvenimo kokybei, nes paskutiniai metai buvo sunkūs psichologiškai. Pirmiausia pailsėsime, o vėliau gal ir pamastysime“, – šyptelėjo jis.

Baigdamas pokalbį apie santuoką bei šeimos pagausėjimą, Paulius atskleidė, kas namuose yra griežtesnis: „Mergaitėms griežtesnė žmona, aš nemoku ant jų pykti, aš dažniausiai tas, kuris labiau lepina ir pildo norus. Labai stengiuosi visada išpildyti viską, ką prižadu, nes vaikui labai svarbu pasitikėti savo tėvais! Be abejo kartais ir pats tampu vaiku, kvailioju namie. Su vaikais darome diskotekas namuose.“