  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Žmonės

Eglė Straleckaitė surengė išskirtinę šventę: „Helovinas nėra tuštybių mugė“

2025-10-29 14:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-29 14:25

Tradicija rengti „šiurpnaktį" vis kita tema žinomos šokėjos ir trenerės Eglės Straleckaitės-Domarkienės šokių studijoje gyvuoja jau ne vienerius metus. Mažųjų šokėjų tėveliai dekoruoja rudeninius atributus – ryškiuosius moliūgus, o vakarais ant parketo savo laisvalaikį leidžiančios judesio subtilybių norinčios išmokti damos rengia programą. 

Eglė Straleckaitė (Nuotr. Linas Tolkus)
76

Tradicija rengti „šiurpnaktį“ vis kita tema žinomos šokėjos ir trenerės Eglės Straleckaitės-Domarkienės šokių studijoje gyvuoja jau ne vienerius metus. Mažųjų šokėjų tėveliai dekoruoja rudeninius atributus – ryškiuosius moliūgus, o vakarais ant parketo savo laisvalaikį leidžiančios judesio subtilybių norinčios išmokti damos rengia programą. 

Jos vadovaujamoje šokių studijoje vietos užtenka visiems – nuo pirmųjų žingsnių scenoje žengiančių trimečių, sportiniuose turnyruose aukštumų siekiančio jaunimo iki solo šokėjų, ieškančių smagaus, aktyvaus ir įkvepiančio laisvalaikio.  

Eglė Straleckaitė
(76 nuotr.)
(76 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Eglė Straleckaitė

„Mister Moliūgo rinkimai“

E. Straleckaitė-Domarkienė džiaugėsi šiltu bendruomenės įsitraukimu, nes šių metų „Mister Moliūgo rinkimai“ virto tikra palaima akims: „Įsitikinome – mūsų šokių grupės vaikučių ir tėvelių linksmumui, išradingumui ribų nėra! Vaikučių pasirodymai buvo palydėti skanduotėmis „Pakartot!“, o tėvelių akys spindėjo. Gera turėti tokią šokio šeimą.“ 

Tuo tarpo solo grupės šokėjų surengta kačių puota – nuo dekoracijų iki užkandžių alsavo kūrybiškumu ir gera nuotaika. Svečiai mėgavosi „Pelėdinės fabrikėlio“ gardėsiais ir teminiu „Mon Ami“ kepyklėlės tortu, tapusiu šventės simboliu, o jaukią atmosferą sukūrė švenčių organizatoriai ir dekoratoriai iš „MenoBuso“. 

Tradicijos

Anot šokėjos, Helovinas ir Vėlinės – dvi visiškai skirtingos, tačiau viena kitą papildančios tradicijos. Viena skirta džiaugsmui, kūrybai ir gyvenimo šventei, kita – tyliai pagarbai išėjusiems.  

„Tai du skirtingi būdai kalbėtis su pasauliu – vienas per šviesą ir džiaugsmą, kitas per susikaupimą ir atminimą. Reikia gerbti abu“, – sako Eglė. 

Ji pastebi, kad nuo spalio vidurio, pasukus laikrodžio rodykles, vis daugiau laiko praleidžiame tamsoje, todėl galimybė trumpam užsimiršti šventėje – vertybė, suteikianti žmonėms vidinės stiprybės. Todėl, anot jos, diskusijos, ar verta minėti Heloviną, praranda prasmę – juk svarbiausia, kokią emociją ir bendrystę šventė sukuria. 

„Helovinas nėra tuštybių mugė. Tai proga priminti, kad išsiskyrimą su mylimaisiais ne visada turi lydėti vien skausmas – kartais jis gali virsti šviesa, dėkingumu ir šypsena,“ – sako E. Straleckaitė-Domarkienė, linkėdama kiekvienam rasti savo būdą švęsti gyvenimą ir su pagarba prisiminti tuos, kurių nebėra. 

