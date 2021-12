Edas Sheeranas ir Eltonas Džonas išleido kalėdinę dainą: klipe – scenos iš žinomiausių šventinių dainų ir filmų

„Merry Christmas“ yra puiki kalėdinio džiaugsmo dozė – varpų garsai, pakilios aranžuotės ir džiugios harmonijos, dainą papildo širdžiai mieli Edo ir Eltono vokalai: „So kiss me under the mistletoe / Pour out the wine let’s toast and pray for December snow / I know there’s been pain this year but it’s time to let it go / Next year you never know, but for now, Merry Christmas.“

Ed Sheeran & Elton John – „Merry Christmas“

Dainą kartu parašė Edas Sheeranas ir Eltonas Džonas, kūrinį prodiusavo Steve‘as Macas, šis blokbasteris simbolizuoja daugiau kaip dešimtmetį trunkančią dviejų pasaulinių superžvaigždžių draugystę. Tai pirmas atlikėjų bendras kūrinys. Tačiau tai nėra pirma muzikantų kalėdinė daina: 2017-aisiais Sheeranas išleido pirmąją Didžiosios Britanijos topo vietą užėmusią laikui nepavaldžią baladę „Perfect“, tuo tarpu Eltonas 1973-aisiais išleido Kalėdų klasiką „Step Into Christmas“ – ji ilgainiui tapo viena grojamiausių kalėdinių dainų, rašoma pranešime spaudai.

„Merry Christmas“ režisavo Jasonas Koenigas, Jenny Koenig ir Edas Sheeranas – jis dainai suteikia dar daugiau spalvų ir nuotaikos. Klipe abu atlikėjai atkuria scenas iš ryškiausių kalėdinių dainų vaizdo klipų („Wham“, Mariah, „East 17“ ir t.t.) bei filmų.

Visas per 2021-ųjų kalėdinį laikotarpį gautas lėšas Edas Sheeranas ir Eltonas Džonas skirs E. Sheerano Sufolko muzikos ir E. Džono AIDS fondams.

Apie Edą Sheeraną:

Edo Sheerano vardas didžiojoje muzikos scenoje garsiai skamba jau beveik dešimt metų. Per tą laiką 28-erių muzikantas iš Safolko savo paprastumu, lyrika, jautriomis dainomis ir šou sugebėjimais pavergė viso pasaulio melomanų širdis. Edas išleido albumus: „+“, (2011) „x“, (2014) „÷“, (2017) „No.6 Collaborations Project“ (2019) – visi jie Didžiojoje Britanijoje tapo Nr.1.

Dainininkas pardavė daugiau kaip 45 mln. albumų ir 150 mln. singlų visame pasaulyje – tai įrodo koks kūrybingas ir sėkmingas šis atlikėjas yra. 2017-ųjų Edo albumas „÷“ vos tik pasirodęs sumušė pardavimų rekordus ir Didžiojoje Britanijoje tapo sparčiausiai parduodamu albumu, kurį išleido vyras solistas. Kartu su albumu dienos šviesą išvydo tokie hitais tapę singlai kaip „Castle on the Hill“, „Perfect“ ir „Shape of You“ – šis kūrinys kiek vėliau sumušė dar vieną rekordą – tapo pirmąją daina „Spotify“, perklausyta daugiau kaip du milijardus kartų (klausomiausia praėjusio dešimtmečio „Spotify“ daina).

Dar prieš išleisdamas naują albumą „=“ Edas savo kišenėje jau turėjo du Didžiosios Britanijos #1 singlus: „Bad Habits“ (perkamiausias šių metų kūrinys Didžiojoje Britanijoje) ir „Shivers“– šie bau kūriniai iškopė į Didžiosios Britanijos „Official Singles Chart“ topo vietą ir išbuvo ten net 15 savaičių. Vos per mėnesį jau parduota 1.5 mln. naujo albumo kopijų, Edas laimėjo dvi EMA nominacijas „Geriausias atlikėjas“ ir „Geriausia daina“, taip pat Amerikos muzikos apdovanojimą „Mėgstamiausias popmuzikos atlikėjas“, britų žurnalo „GQ“ apdovanojimą „Metų solinis atlikėjas“, 4 x „Los40“ apdovanojimus ir buvo nominuotas 2022 metų „Grammy“ apdovanojimui už „Geriausią metų dainą“.

Beveik dvejus metus trukęs E. Sheerano koncertinis turas „Divide“ tapo populiariausiu koncertiniu turu pasaulyje per visą istoriją.

Už savo pasiekimus muzikoje ir labdaros veiklą 2017-aisiais E.Sheeranas buvo apdovanotas Didžiosios Britanijos imperijos ordinu. Tais pačiais metais Tarptautinė fonogramų industrijos federacija (International Federation of the Phonographic Industry arba IFPI) Edą paskelbė daugiausiai įrašų pasaulyje parduodančiu atlikėju. Per savo karjerą Edas Sheeranas pelnė visą eilę muzikos apdovanojimų, tarp jų 4 „Grammy“, 4 „Ivor Novello“ (Britanijos kompozitorių premija), 6 „BRIT“, 7 „Billboard“ ir daugelį kitų.

2019-ųjų pabaigoje britų „Official Chart“ atlikėją paskelbė populiariausiu ir daugiausia pirmų vietų pelniusiu britų muzikantu 2010-2019.

Ateinantį pavasarį E. Sheeranas pradės pasaulinį koncertinį turą „+ - = ÷ x“ („The Mathematics Tour“). Tarp turo koncertų ir pasirodymai Suomijos sostinėje Helsinkyje bei Lenkijos sostinėje Varšuvoje. Vasarą atlikėjas net penkiems vakarams sugrįš į Londono Vemblio stadioną. Beveik dvejus metus trukęs ankstesnis E. Sheerano turas „Divide“ tapo populiariausiu ir daugiausia žmonių surinkusiu koncertiniu turu pasaulyje.