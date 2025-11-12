Duetą sukūrę Deivis ir Rafailas Karpis pasijuokė iš savo žemo ūgio: „Mes matuojamės tik balsais“

Abu šie dainininkai yra nedidelio ūgio, tad toks pavadinimas, pasak Deivio, tikrai pabrėžia kitas stipriąsias judviejų savybes – kūrybiškumą ir aistrą savo profesijai.
„Mes matuojamės tik balsais, širdies dydžiais, talentu, vaikų kiekiu, implantais, kartais batų dydžiais ir visur jis pirmauja“, – šmaikštavo Deivis.
„Ir svoryje ypač aš pirmauju“, – ironizavo R. Karpis.
Pavadinimą „2 METRAI“ sugalvojo D. Norvilas
Diplomuoti tenorai scenoje taip atsipalaiduoja, kad daugelis žmonių jų pasirodymus stebi net su juoko ašaromis akyse. Deivis ir Rafailas kartu mokėsi Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, tad vienas kitą pažįsta jau seniai, nes yra bendraamžiai. Pasak operos solisto R. Karpio, tokio dueto idėja ir pavadinimas pirmam į galvą šovė metais vyresniam Deiviui.
„Kažkada bendrame koncerte gerai pažįstami draugai, bičiuliai nusprendėme, kad galbūt vis dėlto reikėtų kažkokį tai bendra projektą padaryti, nes pasižiūrime vienas į kitą ir pasirodė, kad kadre gerai atrodytume kartu. Ir vis tą mintį rutuliojome, kol vieną dieną Deivis atėjo ir pasakė, kad jau turi pavadinimą. Ir kai jis pasakė pavadinimą du metrai, tai aš supratau, kad čia yra rimta, tikrai reikia imtis kažko“, – projekto užkulisius atskleidė R. Karpis.
Kaip sako patys, scenoje jie kuria komediją, spektaklį ir improvizaciją viename. Nevengia scenoje ir pašiepti vienas kitą, tad „Gero vakaro šou“ vedėjas, iliuzionistas Mantas Wizard domėjosi, ar taip pat žinomi vyrai elgiasi su vienas kitu ir už scenos ribų.
„Užkulisiuose mes visiškai ramūs, šnekame apie vaikus, apie vaistus, kuriuos jau vartojame, ieškome panašių arba vienodų ir randame. Pavyzdžiui, apie spaudimą... Normalus gyvenimas“, – šypsojosi gera nuotaika spinduliavęs Deivis.
Nors vyrai išsiskiria savo kūrybiškumu ir charizma, tačiau sako, kad pirmą kartą lipdami į sceną labai jaudinosi.
„Mes tikrai jau turėjome koncertų, kurie visai neblogai praėjo, bet labai sunku buvo pačiame pirmajame, kur nežinojome, kaip reaguos. Ar tuos mūsų kai kuriuos tekstus, kuriuos parašėme kartu, kurie mums atrodė kažkiek juokingi, kaip priims žmonės, nes nesinorėjo, kad humoras būtų žemiau juostos. Bet viskas kol kas pasiteisino“, – neslėpė D. Norvilas.
Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „Gero vakaro šou“.