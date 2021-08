Drama „Paskutinė dvikova“: filmas pasakoja realią istoriją apie paskutinę teisminę dvikovą iki mirties

Artėjantį šių metų rudenį režisierius Ridley Scott pristatys keletą naujų filmų, įskaitant ilgai lauktą istorinę dramą „Paskutinė dvikova“ (angl. „The Last Duel“). Kartu su kiek vėliau kinuose pasirodysiančia režisieriaus drama „Gucci mados namai“ (angl. „Gucci“), kino juosta „Paskutinė dvikova“ yra pirmasis Ridley Scott projektas po 2017-ųjų kriminalinio trilerio „Visi pasaulio pinigai“ (angl. „All the Money in the World“) bei tais pačiais metais pasirodžiusios mokslinės fantastikos „Svetimas 5“ (angl. „Alien: Covenant“), priverčiantis žiūrovus nekantrauti vėl pamatyti jo naują filmą.