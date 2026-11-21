Trumpas mitinge Grand Ailande kalbėjo apie būtinybę stiprinti JAV ekonomiką ir sugrąžinti gamybą į šalį. Tačiau netrukus jo aprangoje pastebėta etiketė atskleidė, kad prezidentas vilkėjo „Jos. A. Bank“ kostiumą.
Kilo klausimų
Į šią detalę dėmesį atkreipė vyriškos aprangos apžvalgininkas Derekas Guy'us. Jis pastebėjo, kad šio prekės ženklo kostiumai paprastai gaminami užsienyje, taip pat Kinijoje ir Bangladeše.
Taip susidarė gana paradoksali situacija – Trumpas renginyje kalbėjo apie amerikietiškos gamybos sugrąžinimą į šalį, tačiau pats vilkėjo kostiumą, kuris, kaip teigiama, dažniausiai gaminamas už JAV ribų.
D. Guy'us neslėpė nuostabos dėl tokio prezidento pasirinkimo.
„Įdomu, kodėl Trumpas pasirinko pigų importuotą kostiumą, o ne JAV pagamintą“, – rašė jis.
Dėmesio sulaukė ir pats kostiumo kainos klausimas. „Jos. A. Bank“ yra žinomas kaip gana prieinamų vyriškų drabužių prekės ženklas. Jo kostiumų kainos prasideda nuo maždaug 133 eurų, o visas kostiumo komplektas gali kainuoti apie 355 eurus.
Interesting. Jos. A. Bank suits are all made overseas, typically in countries like China and Bangladesh. They carry an associate label called Joseph Abboud, which is made in the United States. I wonder why Trump choose the cheap import over the US-made suit. https://t.co/YKGQ23Rs7H— derek guy (@dieworkwear) October 6, 2026
Tai gerokai mažesnės sumos nei tų prabangių kostiumų, kuriuos Trumpas buvo įpratęs vilkėti anksčiau.
Per pirmąją prezidento kadenciją jis dažnai buvo matomas vilkintis itališko prabangos prekės ženklo „Brioni“ kostiumus. Šį prekės ženklą Trumpas mėgo dar nuo laikų, kai vedė televizijos laidą „The Apprentice“.
Todėl naujasis jo pasirinkimas kai kuriems stebėtojams pasirodė gana netikėtas. Internete kilo svarstymų, kad pasirinkdamas gerokai pigesnį kostiumą prezidentas galėjo norėti atrodyti paprasčiau ir būti artimesnis eiliniams rinkėjams.
Tokiai interpretacijai dėmesio suteikia ir pats mitingo kontekstas. Nebraskoje Trumpas siekė sutelkti respublikonų rinkėjus prieš artėjančius vidurio kadencijos rinkimus, daug dėmesio skyrė ekonomikai, amerikietiškai gamybai ir problemoms, su kuriomis susiduria paprasti šalies gyventojai.