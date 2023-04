Didžiausias kino teatras iš automobilio po atviru dangumi vėl Vilniuje: paaiškėjo datos ir filmai

Kino mylėtojų laukia net aštuoni, nauji ir puikiai kritikų įvertinti filmai. Iš jų net trys “ Oskarų“ ceremonijoje apdovanoti filmai – „Viskas iškart visur ir vienu metu“, „Banginis“ ir „Asas Maverikas“. Siaubo filmų mėgėjai galės pamatyti kraupiausią 2022 metų filmą Šypsena “, bei naujausią „Išvarymas dalį. Silpnų nervų žiūrovus kankins įtempto siužeto filmai „Krytis“ ir „Pabėgimo kambarys: čempionų turnyras, o šeimas pakviesime į naujausią „Šreko“ kūrėjų darbą „Nuostabusis Mauricijus“, rašoma pranešime spaudai.

Visi filmai įgarsinti lietuviškai, o garsas transliuojamas FM bangomis. Norint suteikti nepamirštamą reginį kino filmai rodomi ant ypač didelės 12×8 m. aliuminio ekrano konstrukcijos.

Renginio organizatoriai „Kino zona“, šiemet dalyvius stebins ir papildomos atrakcijas ir prizais, žiūrovais galės sudalyvauti populiaraus komedijos žanro „Roast“ pramogoje, kurios metu galės tapti komiko improvizacijų objektu, tad geros emocijos ir puikūs paleistas vakaras garantuotas.

Norint užtikrinti gerą matomumą, vietų skaičius ribotas, tad organizatoriai pataria bilietą automobiliui jau dabar. Daugiau informacijos apie filmus galite rasti www.kino-zona.lt.

FILMŲ REPERTUARAS

BALANDŽIO 20 d. KETVIRTADIENIS

20:45 val. „Oskarų“ ceremonijoje triumfavęs, geriausias 2022 metų filmas „Viskas iškart ir visur“ (angl.: Everything Everywhere all at Once)

23:15 val. vienas geriausių 2021 metų siaubo filmų „Išvarymas: Velnias privertė mane tai padaryti“ (angl.: The Conjuring: The Deivil made me do this)

BALANDŽIO 21 d. PENKTADIENIS

20:45 val. 2023 metų, „Šreko“ kūrėjų darbas, animacinis filmą visai šeimai „Mauricijus puikusis“ (angl. Amazing Maurice)

23:15 val. dėmėsį kaustančio filmo „Pabėgimo kambarys 2: Išėjimo nėra“ antroji dalis. (angl.: Escape room 2: Tournament of Champions)

BALANDŽIO 22 d. ŠEŠTADIENIS

20:45 val. 2022 metų „Oskarų“ ceremonijoje triumfavęs filmas „Banginis“ (angl. Whale)

23:15 val. kraupiausias 2022 siaubo filmas „Šypsena“ (angl. Smile)

BALANDŽIO 23 d. SEKMADIENIS

20:45 val. geriausias 2022 metų veiksmo filmas „Asas Maverikas“ (angl.: Top Gun: Maverick)

23:15 val. val. ypač įtempto siužeto filmas „Svaiginantis aukštis“ (angl.: The Fall).