Didžiausias „Didžiojo šou burbulas“ gerbėjas – apie projekto mylimiausius ir įsimintiniausią epizodą: stebėjo po 8 valandas per dieną

„Projektą atradau visai netikėtai. Turiu Go3 prenumeratą, stebiu futbolą. Kartą netyčia atsidaręs pamačiau „Burbulo“ transliaciją. Užteko vieno „play“ paspaudimo, kad viskas užaugtų iki tokio susidomėjimo.

Kartą įkėliau juokingą story su Radži ir Mia ir pamačiau, kad gavau daug grįžtamojo ryšio ir prašymų kelti dar. Taip ir tapau tarsi įsipareigojęs tuo turiniu dalintis“, – pasakoja A. Mačionis.

Vaikinas sako, projekto piko metu transliaciją stebėjęs net aštuonias valandas per dieną: „Iš pradžių įsijungdavau tik retkarčiais, bet pajutau didelį susidomėjimą ir transliacijų stebėjimas tapo vis dažnesnis. Dabar jau pasidarau visus dienos darbus ir sėdu vakare stebėti „Burbulo“. Per patį piką praleisdavau vidutiniškai 8-9 valandas per dieną. Kaip normali darbo diena. Dar visai neseniai persirgau koronavirusu, kol izoliavausi dvi savaites net buvo dienų, kai žiūrėdavau kiaurą parą“.

„Man gerbėjai net neleidžia ilsėtis. Jei nekeliu – iškart „kur Burbulas, kelk Burbulą“. Bet turbūt nebūdavo dienų, kada visai nežiūrėdavau, jei būdavau išvykęs – pasijungdavau Go3 per telefoną, žymėdavausi valandas ir minutes, kada kas nors įvyksta ir grįžęs nufilmuodavau. Gerbėjai siunčia jei ką praleidžiu, neleidžia nieko praleisti. Žinau, kad aš ne vienas toks „freakas“, tikrai yra kas irgi žiūri“, – juokiasi Aidas.

„Burbulo“ gerbėjas sulaukė ir žinomų žmonių dėmesio: „Buvau labai maloniai nustebintas, kai išgirdau, kad apie mane kalba „Vėl tie patys“, o po to dar vedėjų merginos savo podkaste paminėjo. Seka mane ir Burbulo dalyviai, o kas neseka – tikrai žinau, kad stebi.

REKLAMA

Yra tekę apsikeisti keliais žodžiais su jaunimu (iš projekto), bet jaučiu, kad jie nelabai mėgsta manęs. Aš juos filmuoju ne iš blogos valios, tikrai nesiekiu pašiepti. Tiesiog noriu parodyti, kokia mūsų tauta yra linksma ir talentinga“, – sako vaikinas.

Aptarė mėgstamiausius dalyvius

A. Mačionis aptarė savo mėgstamiausius, nuoširdžiausius dalyvius bei nuoširdžiausius naujokus: „Mano favoritas yra Radži ir labai noriu, kad jis laimėtų, nes ne kartą minėjo, kad visuose projektuose užima antrą ar trečią vietą. Bet akivaizdu, kad jam reikės dėl pirmos vietos kovoti su Norbertu.

O talentingiausi manau yra šokėjai – Ustin ir Ieva, nes jie kiekvieną sekmadienį sukuria naują šokį. Ir šiaip jų pasirodymai labai įspūdingi. Dainininkams paprasčiau – jiems reikia tik išmokti jau gerai žinomos dainos žodžius.

Nuoširdžiausi, mano nuomone – kambariokai: Fara, Jampolskis ir Radži. Faros nuoširdumas papirko visus žiūrovus, dėl ko jis ir yra finale. Ir dar išskirčiau Justiną Lapatinską, nes jis turėjo savo pasaulėlį Burbule ir gyveno pagal savo taisykles.

Į Ireną Starošaitę žiūrėjau labai skeptiškai, nes ji yra labai žinoma moteris, Žilvino Žvagulio žmona, nežinojau, kaip ji įsipaišys tarp dalyvių. Bet po savaitės pamačiau, kad ji puikiai ten pritapo ir ji tapo mano mėgstamiausia naujoke ir prisitaikė prie visko“.

„Labiausiai gaila Ruslano, nes naujas žmogus per vieną savaitę tiek įnešė judesio, kad nespėjau gaudyti kas vyksta. O jei rimčiau, tai turbūt Lapatinsko arba Irenos labiausiai gaila“, – nuoskaudas dėl iškritusių dalyvių lieja Aidas.

Vaikinas prisimena ir labiausiai įsiminusį projekto momentą: „Kai į burbulą atvyko naujokas Ruslanas ir tą pačią dieną Mia susipyko su Radži. Ten buvo filmų filmas: Ruslanas verkia per vidurį, o iš šonų Mia ir Radži vienas kitą keikia“.

„Vasha įsimylėjus Norbę iki ausų. Bet man atrodo, kad jo nejaudina tie jausmai. Abejoju, kad kažkas bus po projekto iš to. Bet kad Vasha įklimpusi iki ausų – tai faktas, vargšė“, – dalyvių santykių nepraleido progos pakomentuoti A. Mačionis.