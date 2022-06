Deivydas Zvonkus skina peržiūras „TikTok“ platformoje – lenkiškai repuojanti Katažina ir nematyti gyvenimo užkulisiai

Filmukus socialiniame tinkle „TikTok“ Deivydas Zvonkus ėmė kurti dar 2020 metų gegužę. Garsus vyras platformoje debiutavo su nuotaikingu filmuku, kuriame suvaidino ir jo žmona Katažina.

Vaizdo įrašas, kuriame Katažina Zvonkuvienė vaidina itin melodramatišką ir muilo operos scenarijaus vertą sceną, surinko net 11 tūkstančių peržiūrų – debiutas puikiai pavyko.

„Tiktokuose“ Deivydas Zvonkus leidžia gerbėjams ir sekėjams pamatyti savo gyvenimo ir darbo muzikos industrijoje užkulisius. Taip pat šaiposi iš Lietuvos aktualijų, jo veidą neretai galima pamatyti „užklijuotą“ ant žurnalų viršelių ir kitų dalykų.

Filmukuose vaidina ne tik jo žmona Katažina, bet ir poros dvynukai.

Nors įprastai vyro filmukai renka po porą tūkstančių peržiūrų, kai kurie įrašai išsiskiria didžiuliu jų skaičiumi. Vienas iš jų – beveik 60 tūkst. peržiūrų surinkęs klipas, kuriame Katažina Zvonkuvienė repuoja lenkų kalba.

Pasisekė ir filmukui, kurį D. Zvonkus nufilmavo su dainininku Stano – nuotaikinga daina apie laisvalaikio leidimą internete šiandien turi 55 tūkst. peržiūrų.

Primename, jog internautus neseniai prajuokino D. Zvonkaus perdainuotas Celine Dion hitas.

Garsiosios C. Dion dainos „My Heart Will Go On“ žodžius Deivydas Zvonkus pritaikė šią savaitę lietuvių Ukrainai nupirktam „Bayraktarui“.

„Near, far, wherever you are/We will kill you with our Bayraktar“ (liet. „Arti, toli, kur jūs bebūtumėt, mes nužudysime jus su savo Bayraktaru“), – dainuoja D. Zvonkus, sau pritardamas akordeonu.

Vaizdo įrašas surinko kelis šimtus paspaudimų „patinka“, o komentaruose internautai žavisi jo komiškumu.