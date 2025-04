Deivydas Zvonkus po avarijos iškart paskambino Stano: paaiškėjo, ką pasakė

Kitą rytą po avarijos, „Power Hit Radio“ laidos „Šok į kelnes“ vedėjai Elena Karalienė ir Saulius Baniulis susisiekė su Stano ir Zvonkumi bei pasiteiravo, kas iš tikrųjų nutiko tą vakarą.

Zvonkaus avarija Vilniuje (13 nuotr.) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) +9 Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko) Zvonkaus avarija Vilniuje (nuotr. Broniaus Jablonsko)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Zvonkaus avarija Vilniuje

„Čia toks labai komplikuotas klausimas. Tiesiog elektrinis automobilis man buvo naujovė ir, pasirodo, per daug neadekvačiai rauna. Iš to neįpratimo sugebėjau paspausti per daug. Smūgis toks žiaurus nebuvo, kaip atrodo žiūrint nuotraukas, bet taip jau gavosi“, – sakė D. Zvonkus, į eismo įvykį patekęs vairuojant Stano automobilį.

Radijo laidos vedėjams pasidomėjus, kaip sureagavo Stano, Zvonkus trumpai atsakė: „Mūsų santykiai geri. Aišku, man bus tam tikrų nuostolių, bet juk pats kaltas.“

REKLAMA

REKLAMA

E. Karalienė ir S. Baniulis pasiteiravo Stano, ar šis nemano, kad bičiulius avariją sukėlė dėl reklamos. Kompozitorius juokaudamas atsakė: „Na, jeigu mano automobilį supiltų Rudokas, tai tada aš dar galvočiau... Zvonkus paskambino ir pasakė: „Nepyk, aš ten tikrai viską sumokėsiu, bet į šviesoforą įvažiavau.“

REKLAMA

Iškart po avarijos, viešojoje erdvėje išplito nuotraukos iš eismo įvykio, kuriame buvo matyti ne tik D. Zvonkus, bet ir vietoje greitai pasirodęs Stano. Paaiškėjo, kad juodu važiavo netoliese vienas kito.

„Mes abu važiavome iš Kauno, tik aš dešimt minučių atstumu važiavau su kitu automobiliu“, – atskleidė Stano.

Jis taip pat tikino, kad ši situacija – vienintelė 2025 metais, kuri nekelia jam pasipiktinimo: „Nei tuo, kad šviesoforą pastatė durnoje vietoje, nei tuo, kad elektromobiliai neturi kažkokio specialaus mygtuko, jog Zvonkų galėtų identifikuoti ir neleisti jam važiuoti. Pagalvės iššovė ir vairo, ir kojų, tai gerai, kad Zvonkus sveikas. Mes juk važiavome iš Kauno, tad galėjo ta nelaimė ir greitkelyje atsitikti. Tiesiog sekmadienį į bažnyčią nueisiu, pasimelsiu už tą Zvonkų su Katažina.“

REKLAMA

REKLAMA

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad dar neseniai Stano skelbė, kad šį automobilį parduoda.

Vyras tikėjosi už jį gauti 12 400 eur.

Radijo laidą „Šok į kelnes“ klausykite pirmadieniais, trečiadieniais-penktadieniais nuo 07:00 iki 11:00 val. per „Power Hit Radio“.

Transliaciją iš įvykio vietos žiūrėkite čia: