Šią dieną kasmet mini ir pirmoji komercinė televizija Lietuvoje – TV3. 1993-iaisiais savo istoriją pradėjusi kaip televizijos kanalas, šiandien TV3 jau seniai peržengė tradicinės televizijos ribas. Per daugiau nei tris dešimtmečius ji išaugo į didžiausią žiniasklaidos grupę Lietuvoje, vienijančią televizijos kanalus, naujienų portalus ir tris radijo stotis.
„Pasaulinė televizijos diena – puiki proga pasveikinti ne tik kolegas, bet ir visus mūsų žiūrovus. Žmones, dėl kurių kasdien dirbame, su kuriais dalijamės istorijomis ir kurie mus nuolat skatina ieškoti naujovių, eksperimentuoti bei tobulėti. Televizija per daugiau nei tris dešimtmečius neatpažįstamai pasikeitė – šiandien žiūrovai mėgstamą turinį gali pasiekti bet kur ir bet kada. Tačiau vienas dalykas nesikeičia – žmonėms ir toliau svarbios kokybiškos istorijos, patikima informacija ir tikros emocijos. Lapkričio mėnesį žiūrovai per dieną prie lietuviškų televizijos kanalų vidutiniškai praleidžia beveik tris su puse valandos. Tai rodo, kad net ir milžiniškos turinio pasiūlos bei konkurencijos laikais, televizija išlieka svarbia mūsų kasdienybės dalimi“, – sako TV3 generalinė direktorė Laura Blaževičiūtė.
Viena svarbiausių televizijos misijų visais laikais buvo patikimos informacijos sklaida. Šiandien, kai mus kasdien pasiekia nesibaigiantis informacijos srautas, o melagienos, vaizdo bei garso klastotės ir dirbtinio intelekto kuriamas turinys vis labiau apsunkina galimybę atskirti tiesą nuo pramanų, profesionalios žurnalistikos vaidmuo tampa dar svarbesnis.
„Kiekvieną iš mūsų kasdien pasiekia milžiniški informacijos kiekiai. Tačiau daugiau nei pusė milijono žmonių kiekvieną dieną renkasi būtent TV3 žinias. Tai, kad jau 12 metų iš eilės mūsų žinios išlieka žiūrimiausios Lietuvoje, yra geriausias įvertinimas. Mūsų žinių komanda kasdien vadovaujasi profesionalios žurnalistikos principais – kruopščiai tikrina faktus, išklauso skirtingas puses ir siekia pateikti ne tik naujausią informaciją, bet ir platesnį įvykių kontekstą. Norime, kad remdamiesi patikima informacija, žiūrovai savo nuomonę susidarytų patys. O jų pasitikėjimas mums yra ir didžiausias įvertinimas, ir atsakomybė“, – sako jau 17 metų TV3 grupei Lietuvoje vadovaujanti L. Blaževičiūtė.
Televizija visais laikais suteikdavo ir pramogą bei leisdavo išgyventi stipriausias sporto suteikiamas emocijas. O kad Lietuva gyvena sportui, įrodo rezultatai.
„Mes ir toliau išliekame neabejingi krepšiniui – kiekvienas „Žalgirio“ rungtynes šį sezoną pasižiūri bent pusė milijono žiūrovų. Tačiau pastaruoju metu pastebime ir kitą tendenciją – Lietuva vis labiau įsimyli futbolą. Tą supratome šią vasarą, istorinio FIFA pasaulio futbolo čempionato metu. Pasaulyje čempionatas pasiekė daugiau nei 5 mlrd. žiūrovų, o ne vienas žiūrimumo rekordas buvo pagerintas ir Lietuvoje. Matydami susidomėjimą futbolu, šiemet su žiūrovais kuriame ir naujas tradicijas – kviečiame juos stebėti tiek UEFA čempionų lygos, tiek UEFA konferencijų lygos rungtynes“, – prideda TV3 vadovė.
Tačiau svarbiausia, kad televizija gali mus suvienyti – ir kur kas plačiau nei tik prie ekranų. Tą įrodo daugybė socialinių projektų, prasidėjusių būtent TV eteryje.
„Šiemet jau 17-ąjį kartą minėjome „Pyragų dieną“ – šventę, kurią drąsiai galime vadinti visos šalies tradicija. Jau kitą savaitę savo žiūrovus pakviesime ir 24-ajai „Išsipildymo akcijai“ – didžiausiam ir pirmajam paramos projektui vaikams, kurio metu geros valios žmonės paaukojo virš 10 mln. eurų. Jau daugiau nei 20 metų įpratome Kovo 11-ąją švęsti su „Lietuvos garbės“ herojais – žmonėmis, darančiais nepaprastus darbus. O kiekvieną Liepos 6-ąją visi kartu jau 19 kartą 21 valandą giedosime „Tautišką giesmę“. Visa tai įrodo, kad televizija yra arčiau nei atrodo – kartu mes išgyvename skirtingas emocijas, keičiamės istorijomis, susivienijame ir augame kaip tauta“, – pokalbį baigia L. Blaževičiūtė.
Su Pasauline televizijos diena!
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