Dar prieš metus Viktorija Siegel prakalbo aktualia santykių tema: dėl to kreipėsi į psichologę

„Per savo story paliečiau manau daugumai moterų pažįstamą, o gal net ir išgyventa temą – vyro „pasisavinimą“. Visu pirma, ačiū Jums, jog nuraminote. Prisipažinsiu, tikrai nusiraminau suprasdama, jog jog aš ne viena tokia. Tai jau nėra taip ir blogai.

Bet aišku, kaip bebūtų, tai nėra ir gerai. Puikiai tiek aš, tiek moteris kurios man rašo, kad pasisavina vyrus arba yra labai pavydžios santykiuose, supranta, kad tai nėra gerai ir santykių nesustiprina, nes žmogui reikalinga laisvė. Juk santykiai ar santuoka tai nėra gyvenimas kalėjime. Tačiau su tuo kovoti ir pakeisti požiūrį į šitą dalyką tikrai nėra lengva, ir tai nepasidaro taip paprastai per vieną dieną. Tam reikia laiko, o gal net ir brandos, patirties, suvokimo.

Bet kuriuo atveju toks vienas kito pasisavinimas santykiams nepadeda. Nes aš manau, ankščiau ar vėliau, tačiau žmogui vis tiek pabos gyventi įkaltuose santykiuose, nuolatinėje kontrolėje ir kaip po padidinamuoju stiklu iš savo antrosios pusės. Asmeniškai aš nebijau garsiai apie tai kalbėti ir prisipažinti, jog tai yra galbūt problema ir manyje, o ne Jame, kad aš tokia esu.

Viktorija Siegel (13 nuotr.) Viktorija Siegel (nuotr. Organizatorių) Viktorija Siegel (nuotr. Organizatorių) Viktorija Siegel (nuotr. Organizatorių) +9 Viktorija Siegel ir Lauryno Suodaičio vestuvių akimirkos (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Viktorija Siegel ir Lauryno Suodaičio vestuvių akimirkos (Fotodiena/ Viltė Domkutė) Laurynas Suodaitis (Irmantas Gelūnas/Fotobankas) Viktorija Siegel (Irmantas Gelūnas/Fotobankas) Viktorija Siegel (Irmantas Gelūnas/Fotobankas) Viktorija Siegel ir Laurynas Suodaitis (nuotr. Organizatorių) Viktorija Siegel ir Laurynas Suodaitis (nuotr. Organizatorių) Viktorija Siegel ir Laurynas Suodaitis (nuotr. Organizatorių) Viktorija Siegel ir Laurynas Suodaitis (nuotr. Organizatorių) Viktorija Siegel ir Laurynas Suodaitis (tv3.lt fotomontažas)

(13 nuotr.) FOTOGALERIJA. Viktorija Siegel

Kartais per daug valdinga, mėgstanti viską kontroliuoti, žinoti kiekvieną žingsnį, nes man taip ramiau.. tikrai neretai „bambanti“ kai vyras išvažiuoja savaitgaliui (SU NAKVYNE) į medžioklę arba kelioms valandos nuvažiuoja į golfo treniruotę, o ką jau kalbėti apie pasisėdėjimus mieste be manęs su draugais vakarais. Man tai NO NO. Aišku, aš labai džiaugiuosi, kad ir mano vyras nėra „tusovčikas“ kuriam norėtųsi kiekvieną vakarą eiti out su draugais.

Bet užduodant sau klausimą kaip reaguočiau į tokius išėjimus, tai ko gero būtų daug nervų, skambučių, žinučių Jam ir ašarų visą vakarą, kol Jis būtų su draugais ir dar Jam grįžus iškelčiau dramą... Kai pagalvoju ir pasižiūriu į save iš šono, tikrai nelengva su manimi turėtų būti...

Ir būtent dėl šio dalyko aš kreipiausi į psichologę, kad išmokčiau pakeisti požiūrį į situaciją, požiūri į kito laisvę, priimti tokį dalyką, jog vyras nėra mano nuosavybė. Jog vyrui kartais reikia atsipalaiduoti ir pabūti be žmonos, pasimėgauti savo užsiėmimais, kuriuos Jis mėgsta. Pailsėti. Nes dažniausiai po tokių išvykų ir vyras grįžta su geresne nuotaika, bei nusiteikimu!

Daug kas man kartoja, kad šis „pasisavinimo“ sindromas, kaip aš jį vadinu, praeis su metais, kai ir pačiai norėsis daugiau laisvės, ramybės ir tiesiog kartais pabuvimo tik su savimi arba su savo draugėmis, pabėgimo bent trumpam nuo besitęsiančios metai iš metų šeiminynes rutinos ir buities. Pasidalinkite tos, kurios šiame tekste pažino save, o gal ankščiau tokios buvote, kas Jums padėjo pakeisti požiūrį į tokį pasisavinimą?“ – rašė V. Siegel.

Primename, kad smurtu prieš sutuoktinę Viktoriją Siegel apkaltintas verslininkas Laurynas Suodaitis ryžosi atviram pokalbiui. Prieš kameras sėdęs vyras atskleidė, kokia buvo nematoma santuokos pusė, kas įvyko po to, kai jųdviejų namuose apsilankė policijos pareigūnai bei kaip buvo kuriamas skyrybų planas.

Konfliktas šeimos namuose įvyko balandžio 4-ąją. Kaip teigė L. Suodaitis, tai buvo eilinė diena – jo sutuoktinė V. Siegel buvo išvykusi į Kauną, dieną juodu nesimatė.

L. Suodaitis vakare nuvyko į ligoninę, kur sulaukė policijos atstovų skambučio – kvietimo pasikalbėti.

„Su policija susitikome jau ligoninėj – jie dar palaukė, kol man sutvarkė visus reikalus. <...> Vienas iš tų dalykų buvo tai, kad jie paėmė kraujo mėginį, kad aš buvau absoliučiai blaivus tą vakarą. Visada yra prielaidos, kad išgėręs, dar kažkokių tokių nesąmonių“, – sprendimą, kodėl vyko į gydymo įstaigą, argumentavo L. Suodaitis.

Paklaustas, kaip vertina šią savaitę pasirodžiusius V. Siegel svarstymus, esą jis yra narcizas, „Delfi TV“ laidoje „Nepatogūs klausimai“ Laurynas prisipažino tokių sutuoktinės kalbų nesureikšminantis.

„Man yra ant tiek vienodai – netampyk vaiko, tu vadink mane kaip nori, viskas. Jinai galvojo, kad ant manęs užvažiuos, kad man labai svarbu – viskas, tu mano įvaizdį jau sukalei antradienį, viskas – dabar tu gali pasakoti apie mane ką nori“, – užtikrintai kalbėjo L. Suodaitis.

Sulaukęs klausimo, ar tiesa, kad jo sutuoktinė yra labai pavydi, Laurynas atsakė teigiamai bei pateikė pavyzdį –- esą, kai jis išvažiuodavo į medžioklę ar golfo treniruotę, V. Siegel jam nuolat skambindavo bei prašydavo įsijungti kamerą.

L. Suodaitis teigė, kad per draugystės laikotarpį, jis nėra išėjęs vienas vakarieniauti su draugais.

„Į vieną bernvakarį tik esu išvažiavęs, bet tuo metu ji išvarė į Monaką su mama. Daugiau – kažkokios kelionės, komandiruotės, betkas, kur yra be jos, yra tabu. <...> Aš taip gyvenau ir tada galvoji – o mano gyvenimo kokybė kur?“ – laidoje „Nepatogūs klausimai“ retoriškai klausė Laurynas.

Pokalbio metu vyras atskleidė, kad jo ir sutuoktinės santykiai pradėjo klibėti praėjusių metų pabaigoje jiems viešint Balio saloje.

Kol pora su vaikais mėgavosi poilsiu, V. Siegel motina Valentina Lietuvoje vykdė planą – gavusi įgaliojimą tvarkė reikalus.

Laurynas teigė, kad jo ir Viktorijos santykiai buvo taikūs iki tol, kol jųdviejų gyvenime neatsirado „dideli pinigai“.

„Šitas planas buvo vedamas ant skyrybų, o skyrybos kas yra? Dalybos. Tąsėmės, tąsėmės, finale – taukšt, supranti, aš jau sužinau per kitus galus, kad namas ant mamos užrašytas“, – Delfi TV laidoje „Nepatogūs klausimai“ sakė L. Suodaitis, pridurdamas, kad jo uošvienė, Viktorijos mama Valentina, šeimoje „diriguoja viskam“.

Pokalbio metu vyras sulaukė klausimo apie sutuoktinės motinystės įgūdžius.

„Ar dėl to, kad aš pasakysiu, kad kažkas yra bloga mama, aš nuo to būsiu geresnis tėvas? Nebūsiu. <...> Kiekvienas gyvenime pasirenka, kuo jam būti. Ateis po kurio laiko gal jai irgi suvokimas, kad galbūt vaikam reikia daugiau laiko skirti – vualia, nuo to tik vaikai išloš.

Duok, Dieve, kad taip įvyktų. Visi mato, išvadas savo pasidaro – nuo to, kad aš kažką pasakysiu, šioje situacijoje nuo to tikrai geriau nebus“, – svarstė L. Suodaitis.