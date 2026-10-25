Danielių Bunkų sujaudino dukros Nicole staigmena: proga – neeilinė

Viktorija Siegel socialiniame tinkle paviešino jautrų vaizdo įrašą, kuris nepaliko abejingų.
Viktorija Siegel pasidalijo jautria akimirka
Jame matyti akimirkos iš D. Bunkaus jubiliejaus šventės.
Viktorija užfiksavo, kokią staigmeną dukra paruošė tėčiui šia proga.
Vaizdo įraše matyti ant scenos stovinti Nicole ir šalia jos priklaupęs D. Bunkus.
Mergaitė atliko gerai žinomą „Džimbos“ dainą „Mano tėtis“.
Šis pasirodymas tapo ypatinga dovana gimtadienį švenčiančiam tėčiui. Panašu, kad Nicole norėjo šią svarbią dieną pradžiuginti jį ne įprasta dovana, o asmenišku ir šiltu pasirodymu.
V. Siegel prie pasidalyto vaizdo įrašo parašė sveikinimą: „Su tuo gražiuoju 50-uoju jubiliejumi, Danieliau!!!“