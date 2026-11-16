Danielis Radcliffe`as atskleidė, ką mano apie naująjį „Hario Poterio“ serialą

Apie tai aktorius prakalbo lapkričio 8 dieną Niujorke vykusioje naujo animacinio filmo „Steps“ premjeroje, rašė People.
Kalbėdamasis su naujienų agentūra „Associated Press“, D. Radcliffe'as prisipažino nesantis tikras, ar žiūrės naująją J. K. Rowling knygų ekranizaciją, kurios premjera numatyta gruodžio 25 dieną.
„Tiesą sakant, nežinau, ar žiūrėsiu. Jau ir taip esu matęs ir dalyvavęs daugybėje su „Hariu Poteriu“ susijusių dalykų. Be to, aš apskritai nežiūriu televizijos“, – sakė aktorius.
Jis pridūrė, kad nėra matęs net kai kurių populiariausių televizijos serialų.
„Nesu matęs nei „Bręstančio blogio“ („Breaking Bad“), nei „Reklamos vilkų“ („Mad Men“), nei kai kurių tikrų televizijos klasikų. Taigi, žinote, aštuonios valandos yra tikrai daug laiko, kad ir ką žiūrėtum“, – aiškino D. Radcliffe'as.
Prakalbo apie naująjį Harį Poterį
Aktorius, kuris 2001–2011 metais atliko pagrindinį vaidmenį visuose aštuoniuose „Hario Poterio“ filmuose, taip pat sulaukė klausimo, kokį patarimą duotų naujajam burtininką įkūnysiančiam aktoriui – dvylikamečiui Dominicui McLaughlinui.
Vis dėlto D. Radcliffe'as pabrėžė, kad nenori jaunajam kolegai dalyti patarimų.
„Aš tikrai stengiuosi nedalyti Dominicui patarimų. Jis puikiai susitvarkys. Jam nereikia jokių mano patarimų“, – teigė aktorius.
D. Radcliffe'as paaiškino, kad nenori, jog kiekviename interviu jaunajam aktoriui tektų atsakinėti į klausimus apie jo pirmtako išsakytas mintis.
„Jeigu jums ką nors pasakyčiau, per kitą interviu jo klaustų: „O Danielis sakė, kad turėtum daryti štai taip.“ Nenoriu, kad šį vargšą vaiką nuolat persekiotų mano žodžiai. Todėl neturiu jam jokių patarimų. Jis bus nuostabus. Manau, kad vieną dieną su juo susitiksiu, ir labai to laukiu“, – kalbėjo jis.
Jaunajam aktoriui parašė laišką
Apie tai, kad D. McLaughlinas naujajame seriale įkūnys Harį Poterį, buvo paskelbta 2025 metais.
Praėjus keliems mėnesiams, D. Radcliffe'as laidoje „Good Morning America“ atskleidė, kad jaunajam aktoriui parašė asmeninį laišką.
„Pažįstu keletą žmonių, dirbančių prie šio projekto, todėl parašiau Dominicui laišką, o jis man atsiuntė labai mielą atsakymą“, – pasakojo aktorius.
Pasak jo, laišku norėjo padrąsinti jaunąjį kolegą ir palinkėti jam kuo geriausios patirties.
„Norėjau jam parašyti: „Tikiuosi, kad puikiai praleisi laiką ir kad tavo patirtis bus dar geresnė nei mano. Aš praleidau nuostabų laiką, bet tikiuosi, kad tau bus dar smagiau“, – prisiminė D. Radcliffe'as.
Aktorius taip pat neslėpė susijaudinimo matydamas naujosios aktorių kartos nuotraukas.
„Kai matau jo ir kitų vaikų nuotraukas, tiesiog noriu juos apkabinti. Jie atrodo tokie jauni. Žiūriu į juos ir galvoju: „Negaliu patikėti, kad būdamas tokio amžiaus ir aš visa tai dariau.“ Tačiau kartu tai nepaprastai miela. Tikiuosi, kad jie puikiai leidžia laiką“, – sakė jis.
Serialo premjera – per Kalėdas
Naujajame HBO seriale pagrindinius vaidmenis atliks jaunosios kartos aktoriai. Ronį Vizlį įkūnys Alastairas Stoutas, o Hermioną Įkyrėlę – Arabella Stanton.
Prie aktorių komandos taip pat prisijungė Johnas Lithgow, kuriam patikėtas Albo Dumbldoro vaidmuo, ir Janet McTeer, įkūnysianti profesorę Minervą Makgonagal.
Pirmojo serialo sezono „Haris Poteris ir Išminties akmuo“ premjera HBO platformoje numatyta gruodžio 25 dieną.
Tuo metu naujasis animacinis filmas „Steps“, kurio premjeroje D. Radcliffe'as ir pasidalijo savo mintimis, „Netflix“ platformoje pasirodys lapkričio 20 dieną.
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