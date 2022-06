„Danguje“ išgarsėjęs Natas metus praleido be žmonos: papasakojo apie pokyčius gyvenime

Naujienų portalui tv3.lt Gediminas Nadtočis-Natas atskleidė, kodėl šį gimtadienį praleido be šeimos.

Gediminas Nadtočis-Natas prabilo apie prabėgusius metus (7 nuotr.) Gediminas Nadtočis-Natas su šeima (nuotr. asm. archyvo) Gediminas Nadtočis-Natas su žmona (nuotr. asm. archyvo) Gediminas Nadtočis-Natas Andrius Ufartas/Fotobankas +3 Gediminas Nadtočis-Natas su šeima (nuotr. asm. archyvo) Gediminas Nadtočis-Natas (nuotr. asm. archyvo) Gediminas Nadtočis-Natas (nuotr. facebook.com) Gediminas Nadtočis-Natas Andrius Ufartas/Fotobankas

(7 nuotr.) FOTOGALERIJA. Gediminas Nadtočis-Natas prabilo apie prabėgusius metus

Gimtadienis be šeimos

Pradėdamas pokalbį apie gimimo dieną, vyras pasakojo, jog ji buvo kiek kitokia: „Gimimo dieną šiais metais minėjau vienas, nes žmona ir vaikai yra Lietuvoje, o aš Danijoje. Tai buvo tikriausiai pirmas kartas, kai per gimtadienį nesame kartu. Truputį liūdna, bet jau greit grįšiu i Lietuvą.“

Pasak Gedimino, prabėgusių metų neskaičiuoja ir stengiasi gyventi šia diena. „Metų nebeskaičiuoju. Tikriausiai, kad aš irgi norėjau greičiau suaugti, o vėliau tik žiūri, kad tau jau 38-eri“, – pasakojo gimtadienio kaltininkas.

Sudėtingi metai

Tęsdamas pokalbį apie prabėgusius metus, jis neslėpė, kad jie nebuvo lengvi. „Praėję matai buvo gana įtempti. Žmona su vaikais išvažiavo į Lietuvą, o aš likau Danijoje tvarkyti reikalų. Viskas kažkaip užtruko, išsitęsė iki metų. Buvo labai sunku be šeimos, dažnai pasiskambindavome telefonu arba „facetime“, – atviravo jis.

Gimtadienio kaltininkas užsiminė ir apie sunkias dienas: „Būdavo sunkių dienų, bet tada pagalvodavau apie tai, kodėl tai darau ir viskas stodavo į savo vietas. Jau birželio pabaigoje grįžtu gyventi į Lietuvą. Labai visų pasiilgau.“

Naujienų portalas tv3.lt primena. kad kiek anksčiau rašėme apie realybės šou „Danguje“ išgarsėjusį Natą.

Prisimindamas populiarumo viršūnę Natas pasakojo, kad tuomet gyvenime netrūko vakarėlių, koncertų: „Tapau žinomas žmogus visoje Lietuvoje, mane atpažindavo žmonės, klausėsi mano muzikos. Daug koncertų, daug darbo ir, be abejo, daug vakarėlių. Buvo smagu...“

Natas kalbėjo, kad jį iki šiol Lietuvos gatvėse puikiai atpažįsta, šaukia žinomos dainos pavadinimu: „Tik dabar mane vadina „1 valanda 25 minutės“. Sako: „Žiūrėk eina 1 valanda 25 minutės“.

Pasakodamas apie projekte įgautas puikias galimybes išpopuliarėti, jis tikino, kad jei tik atsirastų galimybė dalyvauti panašiame projekte, jis pasiryžtų tam vėl. „Kodėl gi ne, tai – lengviausias kelias į populiarumą... Tik jau po jo yra tavo reikalas, kaip tu tą galimybę išnaudosi“, – pasakojo pašnekovas.

Nepaisant to, kad Natas buvo itin populiarus atlikėjas, o jo dainos priedainius žinojo daugelis, laikui bėgant blėso ir jo populiarumas: „Tuo metu mano muzika buvo vadinama „neformatas“. Buvo per daug protingų žodžių dainose ir panašiai. Viskas po truputį blėso, tada pradėjau vesti renginius ir dainavimas liko antraplaniu dalyku, o po to išvažiavau į Daniją.“

Pasakodamas apie gyvenimą Danijoje jis teigė, kad planavo ten gyventi kiek trumpiau, tačiau gyvenimas yra nenuspėjamas, tad viskas gavosi kitaip: „Žmona įstojo į universitetą Danijoje, tad nusprendėme, kad visa šeima važiuosime kartu ir pabūsime, kol ji baigs mokslus, bet kažkaip likome ligi šiol. Pradžia buvo sunki, bet vėliau apsipratome. Čia mums gimė ir antra dukrytė. Dabar jau viskas gerai.“

Nors Natas su šeima jau daugybę metų gyvena Danijoje, tačiau neatmeta galimybės ir grįžti į gimtinę bei tęsti atlikėjo karjeros.

„Visai neseniai su žmona apie tai kalbėjome, kaip faina būtų grįžti, tai ką gali žinoti... Gal už poros metelių ir grįšime. Faktas, kad pabandyčiau vėl dainuoti. Pastaruoju metu daug galvoju apie galimybę vėl tapti atlikėju, bet tai būtų įmanoma padaryti tik grįžus į Lietuvą.“

Vyras šiuo metu yra labai pasiilgęs muzikos ir norėtų grįžti į šou pasaulį: „Iš pradžių nelabai pasiilgau muzikos, bet dabar vis labiau ir labiau man jos trūksta. Būtų smagu grįžti į šou pasaulį.“

Tiesa, dabartiniu gyvenimu Danijoje Natas taip pat yra labai patenkintas. „Viskas dabar yra labai gerai. Trūksta miego, bet tai – laikinas dalykas, o vaikų šypsenos atperka viską“, – kalbėdamas apie tėvystės džiaugsmus sakė Natas.

Paklaustas ar svarsto apie gausesnę šeimą, jis šyptelėjo, kad tokios galimybės neatmeta: „Jeigu bus galimybės, tai kodėl gi ne.“