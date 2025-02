Dalai Lamos šeimoje – skaudi netektis

Gyalo Thondup, vyresnysis Dalai Lamos brolis, mirė vasario 9 d. savo namuose Kalimponge, Indijos Vakarų Bengalijos valstijoje, rašo „The Washington Post“.

Apie jo mirtį plačiai pranešė Tibeto žiniasklaida, tačiau oficiali priežastis nebuvo nurodyta.

Po Dalai Lamos, G.Thondupas buvo laikomas viena svarbiausių šiuolaikinės Tibeto istorijos figūrų ir pagrindiniu veikėju tibetiečių pastangose sumažinti Kinijos geležinį valdymą jų kalnuotame regione Himalajuose.

Charizmatiškasis Dalai Lama visada buvo dėmesio centre – jis kalbėjo visame pasaulyje, pelnė Nobelio taikos premiją 1989 m. ir tapo Tibeto kovos už religines, kalbines bei politines teises simboliu. Jo dėka Tibetas atsidūrė tarptautinės žmogaus teisių kovos centre ir liko nuolatiniu Kinijos galvos skausmu.

Tuo tarpu jo vyresnysis brolis veikė užkulisiuose, nuolat keliaudamas tarp Naujojo Delio, Pekino, Honkongo, Taivano ir Vašingtono, siekdamas sudaryti sąlygas Dalai Lamai sugrįžti į Tibetą po dešimtmečių tremtyje.

Broliai buvo skirtingi

Broliai buvo ryškiai skirtingi. Dalai Lama, vilkėdamas kaštoninės ir geltonos spalvos vienuolio drabužius, skelbė atjautos ir taikos žinią, bendraudamas su pasaulio lyderiais, mokslininkais, aktoriais, religiniais veikėjais ir visais, kuriuos domino šis šmaikštus tibetietis.

G. Thondupas, priešingai, niekada nesimokė vienuolyne ir buvo griežto būdo, patogiai jautėsi tarp šnipų ir slaptų ginklų sandorių. Jis buvo aktyvus diplomatas, derėjosi su tokiais pasaulio lyderiais kaip pirmasis Indijos premjeras Jawaharlalas Nehru bei Kinijos politikai Zhou Enlai ir Deng Xiaopingas. Daugelis valstybių vadovų laikė jį neoficialiu Tibeto politiniu lyderiu.

„Jis atliko svarbų vaidmenį ne tik Tibeto, bet ir pasaulio politikoje Šaltojo karo epochoje, ypač XX a. antroje pusėje“, – sakė Tibeto istorikas Tseringas Shakya iš Britų Kolumbijos universiteto.

2015 m. G. Thondupas išleido atsiminimų knygą „The Noodle Maker of Kalimpong: The Untold Story of My Struggle for Tibet“. Šiame leidinyje jis aprašė aukščiausio lygio derybas dėl Tibeto likimo ir mėgino išsklaidyti dešimtmečius jį lydėjusias kontroversijas.

Viena iš jų – jo vaidmuo CŽV vadovaujamoje Tibeto sukilėlių ginklavimo kampanijoje bei nesėkmingi bandymai slapta išvežti vienuolynų turtus po Dalai Lamos pabėgimo į Indiją 1959 m.

Tibeto kovotojai nešė aukso luitus ir kitus turtus per Himalajus, tačiau, kaip rašė G. Thondupas, „kažkas nutiko ne taip“, ir dauguma lobių dingo. Jis, kaip operacijos vadovas, tvirtino, jog „nepaėmė nė vienos rupijos“ ir „neturėjo nieko bendra su jų dingimu.“

G. Thondupo gimimo metai nėra tiksliai žinomi – jo atsiminimų knygos viršelis nurodo 1929 m., tačiau kai kurie šaltiniai mini 1927 ar 1928 metus.

Jis buvo trečiasis iš septynių išgyvenusių brolių ir seserų, kilusių iš neraštingų ūkininkų šeimos Taktserio kaime, dabartinėje Činghai provincijoje Kinijoje, netoli senovinio Kumbumo vienuolyno.