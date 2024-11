Dainotas Varnas superhitą atliko sudėtingu būdu: sekėjai apipylė komplimentais

Dainotas Varnas dar sykį pademonstravo nepaprastą vokalinį talentą. Šį kartą jis parodė, kad gali dainuoti gana sudėtingu būdu. Styvio Vonderio superhitą „I Just Called To Say I Love You“ jis perdainavo „acappella“. Vos pasirodęs socialiniuose tinkluose, įrašas ėmė sparčiai plisti ir sulaukė tūkstančių patiktukų.