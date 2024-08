Būtent tai rugpjūčio 23-osios vakarą pirmiesiems Palangos poilsiautojams pademonstravo režisierius ir aktorius Dainius Kazlauskas su nuostabia aktore Lina Rastokaite, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Palangos koncertų salėje įvyko spektaklio „Kurortinis romanas“ premjera, panardinęs poilsiautojus į XX a. antros pusės laikotarpio prisiminimus.

Po pasirodymo gausiai susirinkusi publika plojo atsistojusi, dainavo ir aktorius apipylė gėlėmis.

„Senokai neregėjau tokio įtraukiančio ir nuotaikingo spektaklio. Buvo daug intrigos ir juoko, o situacijos – priverčiančios susimąstyti ir įsijausti į spektaklio siužetą. Be to, visą tai pagyvino spektaklyje skambėjusios populiarios lietuviškos estrados dainos“, – pirmaisiais įspūdžiais dalijosi spektaklį Palangoje žiūrėjęs legendinio Lietuvos krepšinio trenerio Vlado Garasto anūkas Vladas.

Spektaklio veiksmas tarp vyro ir moters vyksta Lietuvos kurorto sostinėje – Palangoje, o siužeto situacijos – keliančios nuostabą ir priverčiančios be perstojo kvatotis.

Iš vyro lūpų, kuris kaip vėliau paaiškėja yra tikras mergišius ir kaskart keičiantis savo vardus bei net pamirštantis savo meilužes, liejasi fantazijos ir melas, saldus merginimo žodžiai, o tikslas vienas – įsitempti kaskart vis kitą moterį lovą.

Tuo pačiu siužetas sukasi ir apie apie pamatines vertybes – meilę, artimą ryšį, pagarbą, atvirumą vienas kitam, o visa tai pateikiama per emocijų ir juoko prizmę.

Visiems šiems jausmams perteikti režisierius D. Kazlauskas su savo komanda pasirinko išties originalią formą, o situacijų įvairovė – įtraukianti ir itin žaisminga.

Žiūrint šį spektaklį kartkartėmis galima net susitapatinti su aktoriais ir nejučia pajusti, kad panašias situacijas ir patirtis jaunystėje esame išgyvenę ir patys.

Nuo to spektaklis tampa tik dar gyvesnis.O be to, viso spektaklio metu į komiškas situacijas yra įtraukiami ir žiūrovai – buvo ir bendravimo su publika ir visa salė kartu su aktoriais dainavo populiarius to laikmečio lietuviškus šlagerius.

„Palangiškiai pirmieji pamatė šį mūsų spektaklį. Visada premjera yra tarsi egzaminas, ar pasiteisino idėja. Manau, kad mes išlaikėme šį egzaminą. Mes visa komanda: Lina Rastokaitė, Renata Kutinaitė, Andrius Povilauskas ir aš rašėme, kūrėme šį darbą, manau, kad mūsų idėja pasiteisino. Tą per premjerą žiūrovai įrodė – kiek matėme, ir jiems buvo smagu, ir mus be galo buvo smagu“, – iškart po premjeros kalbėjo D. Kazlauskas.

Jis teigė, kad spektakliui pasirinkti Palanga neatsitiktinai.

„Trumpai tariant, tai toks „Kurortinis romanas“, kuris galėjo įvykti ir prieš 30-50 metų, kuris gali įvykti ir dabar. Tas noras pabūti tėvų, savo jaunystės, savo vaikystės laike, tose dainose – nuostabus. Labai fainai, kad premjeroje buvo labai daug žmonių, kurie tikrai, būdami jauni, klausėsi šių dainų. Patys matėte, kad visi dainavo tas dainas kartu su mumis. Žmonės tiesiog įsiliejo į spektaklio siužetą ir tapo spektaklio dalimi“, – džiaugėsi D. Kazlauskas.

Jam antrino aktorė L. Rastokaitė: „Fantastiška publika. Niekada nesu mačiusi tokios fantastinės publikos Palangoje, kuri nuo pat spektaklio pradžios reagavo, dainavo tiesiog visa salė.“

Pasiteiravus, ar spektaklį rodant kituose kurortuose ar miestuose, galbūt keisis miestų pavadinimai, aktoriai atkirto: „Tokie romanai gali įvykti tik Palangoje. Juk visi nors kartą gyvenime Palangoje yra buvę ir žino, kas tai yra.“

Prakalbus apie nuotaikingo siužeto ir kuriozinių dialogų tarp vyrų bei moters kūrimą, ar tai jų pačių asmeniniai praeities kurortiniai išgyvenimai ar draugų, bičiulių patirtys, aktoriai atsakė: „Visa tai kūrėme ir iš asmeninių patyrimų, ir iš pasakojimų. Viskas taip smagiai susirašė. Situacijų buvo tiek daug, kad oj oj oj... kūrybą net teko trumpinti, nors taip buvo gaila atsisakyti kiekvieno perliuko. Buvo labai gera, kūrybinga komanda. Labai ačiū „Pepper Live“ komandai, kuri priglaudė visą šią idėją ir leido ją įgyvendinti.“

D. Kazlauskas, vos praėjusiais metais į teatro sceną grįžęs po 12 metų pertraukos, teigė, kad tas ryšys su žmonėmis, matymas, kaip jie reaguoja čia ir dabar – nuostabus.

„Matote, koks po spektaklio esu įkaitęs ir visas raudonas. Teatras yra labai gyvas ir emocianalus. Šalia yra partneris, tai – ypatingas dalykas. Šio spektaklio premjera mus buvo išbandymų diena ir aš manau, kad su laiku šis spektaklis bus dar geresnis. Mums reikia truputėlį laiko nusiraminti, jėgas išskirstyti ten, kur reikia ir žiūrovams su kiekvienu mūsų pasirodymu bus tik smagiau. Vilniečiai, kauniečiai ir kitų miestų atstovai jau gali ruoštis mūsų pasirodymams – atvyksime ir pas juos“, – pabrėžė spektaklio „Kurortinis romanas“ režisierius D. Kazlauskas.

Dviejų žmonių spektaklyje pakaitomis vaidins ne tik L. Rastokaitė ir D. Kazlauskas, bet ir Renata Kutinaitė ir Andrius Povilauskas.

Jau rugpjūčio 30 dieną šis spektaklis bus rodomas „Eglės“ sanatorijoje Druskininkuose, rugsėjo 14 dieną – Anykščių kultūros centre, rugsėjo 21 dieną Birštono kultūros centre, rugsėjo 27 dieną Kauno kultūros centro Girstučio padalinyje Kaune ir taip iki metų pabaigose aplankys dar Jonavą, Panevėžį, Uteną, Plungę, Vilnių, Marijampolę, Klaipėdą, Telšius, Mažeikius, Šiaulius ir Radviliškį.