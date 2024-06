„Daddy Was A Milkman“ surengė koncertą Pažaislio vienuolyne: skambėjo hitai ir ošė publika

Daugelis susirinkusių komentavo, kad oras buvo lyg specialiai užsakytas šiam koncertui. Magišką „Daddy Was A Milkman“ muzikos koncertą vainikavo nuostabiai romantiškas saulėlydis.

„Daddy Was A Milkman“ - „Borderline“:

Atlikėjas neslėpė džiaugsmo, kad tai buvo pirmasis koncertas, kuriame gerbėjai išgirdo iki šiol niekur neskambėjusias „Daddy Was A Milkman“ dainas, kurios ryškiausiomis spalvomis nuspalvins naująjį studijinį albumą.

„Pažaislis yra mūsų mylima tradicija. Čia grojame ir jaučiamės kaip namie, čia susirenka mūsų ištikimiausi klausytojai, todėl šiam koncertui ruošėme ypatingą programą - naujo „Daddy Was A Milkman“ albumo spalvomis norėjosi pasidalinti būtent čia.

Neįsivaizduoju vasaros pradžios be pasirodymo Pažaislyje ir be galo laukiau šio susitikimo“, - sakė Ignas Pociūnas.

Gausiai susirinkusi publika šoko skambant didžiausiems „Daddy Was A Milkman“ hitams „Viskas čia gerumu“, „Tinginio vasara“, „Breath In“ bei naujoms dainoms iš būsimo studijinio albumo.

Birželio 6-ąją dieną „Monte Pacis“ komplekse Pažaislyje vykusį „Daddy Was A Milkman“ koncertą pristatė didžiausias Baltijos šalių koncertų rengėjas „Live Nation Lietuva“.

Apie „Daddy Was A Milkman“

Prieš septynerius metus debiutavęs „Daddy Was A Milkman“ greitai pelnė melomanų ir muzikos kritikų simpatijas. Geriausias to įrodymas – anšlaginiai koncertai.

Pradedant 2016 m. vasarą vykusiu debiutinio albumo „Daydreaming“ pristatymo koncertu ir baigiant didžiausiais karjeroje tapusiais pasirodymais Trakų pilyje, taip pat didžiausiose šalyje „Žalgirio“ arenoje.

Scenos naujoką puikiai įvertino ne tik muzikos mylėtojai – „M.A.M.A.“ ceremonijoje „Daddy Was A Milkman“ pelnė „Metų proveržio“ ir „Metų elektronikos“ apdovanojimus.

2018-ieji atlikėjui buvo ypatingai sėkmingi. Jis buvo pristytas rekordiniam „M.A.M.A.“ apdovanojimų skaičiui. „Daddy Was A Milkman“ pretendavo laimėti net keturiose nominacijose – „Metų atlikėjo“, „Metų albumo“, „Metų koncertinio atlikėjo“ ir „Metų popmuzikos atlikėjo“. Ceremonijos metu Ignui Pociūnui buvo įteiktas svarbiausias titulas – „M.A.M.A.“ komisija jį išrinko „Metų atlikėju“.

„Daddy Was A Milkman“ yra vienas iš nedaugelio mūsų šalies atlikėjų, kurie sėkmės sulaukė ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Be to, kad atlikėjo dainas dažnai transliuoja užsienio radijo stotys, „Daddy Was A Milkman“ yra bene vienintelis mūsų scenos atstovas, surengęs anšlaginius koncertus Rygos klube „Palladium“ ir Rygos arenoje.

Atlikėją savo programose nori matyti daugelis didžiųjų mūsų regiono festivalių organizatorių. Jau kelis kartus „Daddy Was A Milkman“ grojo viename didžiausių Baltijos šalių festivalių „Positivus“. Puikiais jo pasirodymais mėgavosi didžiausio Lietuvos muzikos festivalio „Granatos Live“ publika.

Prieš penkerius metus „Daddy Was A Milkman“ išleido dvigubą studijinį albumą „Intimate Us“. Lietuvoje ir Latvijoje vykusiuose koncertuose pristatytas darbas tapo puikia dovana muzikos gerbėjams.

2021-ųjų pabaigoje „Daddy Was A Milkman“ išleido pirmąjį lietuviškų dainų albumą „Kai ruduo mokė mane“, kurį pristatė dviejuose išskirtiniuose koncertuose Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre. Šie koncertai buvo įamžinti vinilinėje plokštelėje „Kai ruduo mokė mane“