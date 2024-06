Beyonce ir Rihannos hitų autoriui – kaltinimai smurtu: jų sulaukė ir iš nėščios moters

Kaltinimus muzikantui pateikė 33-ejų dainininkė Shanaz Mangro, kilusi iš Nyderlandų ir koncertuojanti Shani Monroe slapyvardžiu. Ji Los Andželo apygardos teisme pareiškė ieškinį The-Dream (tikrasis jo vardas Terius Gestilde-Diamant).

Pasak Monroe, su prodiuseriu ji susipažino 2014 m. pabaigoje, kai dirbo JAV. 2015 m. pradžioje ji nuvyko į Atlantą susitikti su The-Dream, rašo dailymail.co.uk.

Netrukus po to, teigiama ieškinyje, jis pradėjo versti ją užsiimti seksu, taip pat kontroliuoti jos gyvenimą.

Be kita ko, dokumente atskleidžiama, kad prodiuseris lytinių santykių metu dusino Mangro, taip pat kartą nufilmavo jų seksualinį aktą ir grasino paviešinti klipą.

The-Dream paneigė visus kaltinimus komentare laikraščiui „The New York Times“, pavadindama juos „šmeižtu“.

The-Dream yra R&B dainininkas ir dainų autorius. Jis geriausiai žinomas dėl bendradarbiavimo su kitais atlikėjais.

Tarp hitų, prie kurių jis prisidėjo, yra Rihannos „Umbrella“, Justino Bieberio „Baby“, Mariah Carey „Touch My Body“ ir Beyoncé „Single Ladies (Put a Ring on It)“ bei „Break My Soul“.

The-Dream praeityje buvo kaltinamas smurtu prieš moteris. 2014 m. prodiuseris buvo apkaltintas sumušęs buvusią merginą, kuri tuo metu buvo aštuntą mėnesį nėščia.

Prokuratūra netrukus bylą nutraukė, teigdama, kad negali įrodyti The-Dream kaltės.