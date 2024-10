Cristiano Ronaldo mergina skubiai išvežta į ligoninę: paaiškėjo, kas nutiko

Argentinoje gimusi gražuolė socialiniame tinkle „Instagram“ rašė: „Pagaliau grįžau namo! Keturias dienas praleidau ligoninėje su plaučių uždegimu, dabar jau geriau, bet vis dar atsigaunu namuose su šeima. Turiu pasakyti didelį AČIŪ visiems ligoninės darbuotojams, gydytojams, slaugytojoms ir visiems... Jie taip nuostabiai manimi rūpinosi ir aš esu jiems už tai labai dėkinga. Ačiū visiems už tokią puikią viešnagę“.

Ji patvirtino, kad buvo Rijade, Saudo Arabijos Karalystėje, nes pasidalijo nuotrauka, kurioje užfiksuota Saudo Arabijos vokiečių ligoninėje, o ant jos rankos matyti kateteris su lašeline. Ligoninė prisipažįsta, kad rūpinasi pacientais „kaip šeima“. Kol Georgina gydėsi prabangioje ligoninėje, kuri Dubajuje užima pirmąją vietą, jos mylimasis Cristiano sužaidė dvejas rungtynes su Saudo Arabijos komanda „Al-Nassr“, rašo mirror.co.uk.

„Meilė iš pirmo žvilgsnio“

Georgina ir Cristiano susitikinėja nuo 2016 m., jie kartu augina du vaikus. Georgina taip pat yra kitų trijų jo vaikų pamotė. Spėjama, kad penkiskart „Auksinio kamuolio“ laimėtojas ir jo partnerė praleido romantišką dieną, nes abu pasirodė mūvintys vestuvinius žiedus per prabangias atostogas jachtoje.

Be to, jie patys pakurstė spekuliacijas, kai savo naujajame „YouTube“ kanale žaisdami žaidimą „Ponas ir ponia“ Ronaldo pavadino Georginą savo „žmona“.

Madrido „Real“ ikona anksčiau neskelbė jokios santuokos ceremonijos ir nekomentavo šių gandų.

Ronaldo ir Georgina garsiai susipažino, kai ji dirbo Madride, tada 2016 m. tuometinė „Los Blancos“ ikona užsuko į „Gucci“ parduotuvę.

Neseniai duodama interviu Italijos žurnalui „Elle“ Georgina sakė: „Pirmasis susitikimas su Ronaldo įvyko „Gucci“ parduotuvėje, kurioje dirbau pardavėjos asistente. Po kelių dienų vėl susitikome kito prekės ženklo renginyje. Tuomet galėjome pasikalbėti laisvoje aplinkoje, ne mano darbo aplinkoje. Abiem tai buvo meilė iš pirmo žvilgsnio“.

Svajoja apie septynis vaikus

Georgina išvyko paskui C. Ronaldo į Saudo Arabiją, kai jis nusprendė baigti savo karjerą Europoje ir sudarė pelningą sutartį su „Al-Nassr“, kuri tebėra didžiausias Saudo Arabijos profesionalų lygos laimėjimas. C. Ronaldo anksčiau yra teigęs, kad nori susilaukti septynių vaikų, kad jų skaičius atitiktų per visą karjerą vilkėtų marškinėlių skaičių.

Kalbėdamas per interviu 2017 m. liepą – kai turėjo tik tris vaikus ir maždaug metus susitikinėjo su Georgina – Portugalijos spaudoje jis, kaip pranešama, sakė „Mano vyriausiasis Cristianinho yra labai laimingas. Jam gerai sekasi ir jis sako, kad nori turėti daugiau brolių ir seserų. Jis nori septynių, tai magiškas skaičius, ir aš manau, kad tai yra gerai“.