Jis nurungė tokius žodžius kaip „firewave“ (gaisrų banga) ar „ghost jobs“ (vaiduokliniai darbo skelbimai).
Žodyno teigimu, „mogging“ yra komplimentas, reiškiantis „veiksmą, kai kas nors ar kažkas yra pranokstamas ar nustelbiamas“. Šis žodis pastaraisiais metais sparčiai plito socialiniuose tinkluose.
Iš slengo – į kasdienę kalbą
Manoma, kad jo šaknys glūdi slengo trumpinyje AMOG (angl. alpha male of the group – grupės alfa patinas). Iš pradžių jis sietas su kultūrizmo kultūra, o vėliau jį perėmė vadinamosios „manosferos“ ir „incelių“ erdvės, dažnai propaguojančios mizoginiškas pažiūras.
Tačiau pastaraisiais mėnesiais „mogging“ įsiliejo į kasdienę kalbą – Z ir Alfa kartos atstovai juo žaismingai apibūdina asmenį, kuris atrodo patrauklesnis, madingesnis ar šaunesnis už kitą.
Šio žodžio vartojimas šiemet išaugo 210 proc., teigiama žodyno pranešime spaudai.
„Tai puikus pavyzdys, kaip Z ir Alfa kartos perėmė žodį ir pavertė jį humoristiniu žargonu, pritaikydamos kalbą sau ir taip nustelbdamos mus visus!“ – pareiškime teigė generalinis direktorius Alex Beecroft.
Kasmet „Collins“ leksikografai sudaro žodžių sąrašą, atspindintį „mūsų nuolat besikeičiančią kalbą ir ja besinaudojančiųjų rūpesčius“.
Kokie žodžiai dar varžėsi?
Tarp kitų kandidatų buvo „carspreading“ (automobilių išsiplėtimas) – tendencija, kai gamintojai kiekvieną naują transporto priemonės modelį kuria vis didesnį, ir „ghost jobs“ – fiktyvūs darbo skelbimai be jokio ketinimo ką nors įdarbinti, kylantys iš nusivylimo darbo rinka.
Taip pat varžėsi „Manchesterism“ („Mančesterizmas“) – politinė filosofija, siejama su Andy Burnham, kuris šią vasarą po dramatiškų pokyčių tapo Jungtinės Karalystės ministru pirmininku, ir „fricy“ – maistas, kuris yra ir vaisinis („fruity“), ir aštrus („spicy“).
Sąraše atsidūrė ir „firewave“, reiškiantis per trumpą laiką išplitusią daugybę miškų gaisrų, bei „bixie“ („biksis“) – trumpa šukuosena, esanti tarp „bob“ ir „pixie“ kirpimų.
„Pažvelgus į trumpąjį sąrašą, tendenciją pastebėti nesunku, – rašoma „Collins“ interneto svetainės tinklaraštyje. – 2026-aisiais viskas kažką pranoksta: didesni automobiliai („carspreading“), karštesnės vasaros („firewave“, vandens pertraukėlė), ministrą pirmininką pergudravęs politikas („Manchesterism“)“.
Praėjusiais metais metų žodžiu buvo išrinktas „vibe coding“, reiškiantis dirbtinio intelekto naudojimą nurodant jam norimą rezultatą, užuot programavus pačiam.