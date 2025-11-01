Calumas Scottas sudrebino Kauno „Žalgirio“ areną: susirinko minia gerbėjų

Į C. Scotto koncertą susirinko daugybė lietuvių, kurie visą vakarą klausėsi aksominio dainininko balso.
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje(18 nuotr.)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
Calumas Scottas užbūrė Kauną
Gerbėjai visame pasaulyje renkasi jo muziką kaip garso takelį svarbiems gyvenimo įvykiams – nuo vestuvių iki atsisveikinimo akimirkų.
Pirmieji du atlikėjo albumai „Only Human“ (2018 m.) ir „Bridges“ (2022 m.) tapo platininiais ir atnešė jam milžinišką populiarumą, o į albumą įėjusios dainos „Rise“, „Biblical“, „You Are The Reason“, „Dancing On My Own“ ir kitos tapo atlikėjo vizite kortele bei laisvės ir meilės himnais.
C. Scottas kartu su E. Sheeranu taip pat dainavo ir pernai vasarą vykusiuose įspūdinguose koncertuose Dariaus ir Girėno stadione Kaune.
Šaltinis:
tv3.lt
REKLAMA