 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Calumas Scottas sudrebino Kauno „Žalgirio“ areną: susirinko minia gerbėjų

2025-11-01 10:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-01 10:20

Puikiai Lietuvos žiūrovams pažįstamas ir daugybę apdovanojimų pelnęs atlikėjas Calumas Scottas spalio 31-ąją surengė didžiausią iki šiol savo solinį koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje. 

Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje (nuotr. Eriko Ovčarenko)
18

Puikiai Lietuvos žiūrovams pažįstamas ir daugybę apdovanojimų pelnęs atlikėjas Calumas Scottas spalio 31-ąją surengė didžiausią iki šiol savo solinį koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje. 

REKLAMA
0

Į C. Scotto koncertą susirinko daugybė lietuvių, kurie visą vakarą klausėsi aksominio dainininko balso. 

Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje
(18 nuotr.)
(18 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Calumo Scotto koncertas Kauno „Žalgirio“ arenoje

Calumas Scottas užbūrė Kauną

Gerbėjai visame pasaulyje renkasi jo muziką kaip garso takelį svarbiems gyvenimo įvykiams – nuo vestuvių iki atsisveikinimo akimirkų. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Pirmieji du atlikėjo albumai „Only Human“ (2018 m.) ir „Bridges“ (2022 m.) tapo platininiais ir atnešė jam milžinišką populiarumą, o į albumą įėjusios dainos „Rise“, „Biblical“, „You Are The Reason“, „Dancing On My Own“ ir kitos tapo atlikėjo vizite kortele bei laisvės ir meilės himnais.

C. Scottas kartu su E. Sheeranu taip pat dainavo ir pernai vasarą vykusiuose įspūdinguose koncertuose Dariaus ir Girėno stadione Kaune.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų