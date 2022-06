Buvusi lenktyninkė karjerą iškeitė į pikantišką darbą: už pusnuogės nuotraukas susikrovė milijonus

Renee Gracie prieš dvejus metus iškeitė automobilių sportą į pornografiją po to, kai jai sunkiai sekėsi apmokėti savo sąskaitas. Nuo to laiko ji per vieną mėnesį susikrovė iki 400 000 eurų, tačiau tvirtino, kad norint užsidirbti daug šioje svetainėje, reikia tiek proto, tiek grožio, rašo dailystar.co.uk.

Renee, du kartus dalyvavusi tarptautinėje V8 superautomobilių serijoje, Daily Star sakė: „Pornografija nėra kažkas, ką vieną dieną gali tiesiog pradėti. „Dabar ten yra milijonai profilių. Taigi užsidirbti daug pinigų ir būti sėkmingam nėra lengva. Kasdien iš merginų gaunu žinutes su pagalbos prašymais, nes jos mano, kad tiesiog atidarys puslapį ir pinigai tiesiog plauks upe.“

27-erių moteris pridūrė: „Reikia būti sumaniai, išsiskirti iš minios ir sunkiai dirbti. Normalios merginos to nepadarys. Norint uždirbti net kelis tūkstančius dolerių, reikia sunkaus darbo ir atsidavimo“.

Remiantis pranešimais, moteris, kilusi iš Australijos, iš savo klientų uždirbo maždaug 4 mln. dolerių. Tai didžiulis kontrastas su jos lenktynininkės karjera – kai ji kažkada savo banko sąskaitoje turėjo tik 26 eurus ir kurpė planą pasinaudoti „McDonald’s“ savo sportui finansuoti. Ji teigė, kad ji ne tik patyrė finansinių sunkumų, bet ir kad sporto aplinka yra „toksiška“ moterims.

Neseniai ji pasakojo „Daily Star Sport“: „Nuo pat ankstyvo amžiaus gerbėjai prieidavo prie manęs ir sakydavo, kad nori, kad mirčiau. Kad turėčiau eiti pasikarti, nes jiems labai bloga nuo manęs, ir tiesiog nušokti nuo uolos, nes nieko kito nemoku ir net negaliu lenktyniauti. Į mane mėtė alaus skardines, žmonės, eidami pro mane, dažnai tyčiodavosi.

Jei pasakytum, kad tai seksualinis priekabiavimas, kuris galbūt gali būti prieš moterį pramonėje, kurioje dominuoja vyrai, tai tikrai ne pirmas kartas.“

Tačiau nuo to laiko, kai prieš dvejus metus kardinaliai pakeitė savo gyvenimą, Renne uždirbo šešiaženklę sumą ir toliau investuoja į savo verslą.