Buvusi Cristiano Ronaldo mylimoji Irina Shayk išklojo tiesą apie jų santykius: atskleidė, kodėl jie nutrūko

Įdomu tai, kad net jų santykių pradžioje netrūko nedidelių kontroversijų. 2010 m. birželį, vos po kelių mėnesių draugystės su supermodeliu, C. Ronaldo tapo tėvu. Pasaulį išvydo jo pirmagimis Cristiano Ronaldo jaunesnysis, kurio motina – anoniminė amerikietė.

„Su džiaugsmu ir emocijomis pranešu, kad neseniai tapau berniuko tėvu, – tuo metu futbolininkas patvirtino BBC. – Pagal susitarimą su motina, kuri nori išlikti anonimiška, aš turėsiu išimtinę globos teisę į savo sūnų.“

Nepaisant šio iššūkio, I. Shayk ir C. Ronaldo santykius pavyko palaikyti be didesnių problemų. Tačiau viskas pasikeitė 2015 m., po penkerių bendrų metų, kai pora nusprendė išsiskirti.

„Galime patvirtinti, kad Irina Shayk nutraukė santykius su Cristiano Ronaldo“, – tąkart patvirtino modelio atstovas portalui „Page Six“.

C. Ronaldo taip pat patvirtino išsiskyrimą, pareikšdamas, jog abu nusprendė, kad šis žingsnis dabar yra geriausias sprendimas.

Nors tuo metu nė viena pusė neatskleidė tikrosios išsiskyrimo priežasties, kai kurie šaltiniai teigė, kad tai galėjo būti susiję su I. Shayk atsisakymu dalyvauti Ronaldo motinos 60-mečio šventėje.

Tačiau I. Shayk atstovai šiuos gandus griežtai paneigė: „Bet kokie neigiami gandai, susiję su Irina ir Ronaldo šeima, yra visiškai melagingi ir neturėjo jokios įtakos išsiskyrimui.“

Irina Shayk išklojo tiesą

Pati Irina vėliau 2015 m. interviu žurnalui „Hello Magazine“ užsiminė apie galimą skyrybų priežastį.

„Mėgstu sąžiningus ir ištikimus vyrams moteris“, – teigė ji.

Be to, ji apkaltino C. Ronaldo, kad šis privertė ją jaustis „negražia ir nesaugiai“, o santykius ji nutraukė supratusi, kad buvo „su netinkamu vyru“.

„Santykiai yra sunkūs, ir jūs turite žinoti, kokio vyro norite šalia savęs ir kokios jo vertybės, o tai gyvenime yra svarbiausia“, – aiškino ji.

Pasak C. Ronaldo artimų šaltinių, jis buvo labai nepatenkintas I. Shayk komentarais.

Šiuo metu C. Ronaldo sėkmingai kuria šeimą su gražuole Georgina Rodriguez, o I. Shayk puoselėja draugystę su buvusiu futbolininku Tomu Brady.